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Во Франции полыхают протесты: директора лицея облили бензином 0 293

В мире
Дата публикации: 01.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Массовые протесты учащихся во Франции

Иллюстративное фото. ChatGPT

Массовые протесты учащихся во Франции продолжаются. Начавшееся около недели назад движение распространилось по стране, а 1 октября к старшеклассникам присоединились студенты примерно 30 университетских кампусов — в Париже, Страсбурге, Марселе, Лионе, Реймсе, Пуатье и других городах.

Накануне блокировки полностью или частично затронули 356 лицеев, тогда как днем ранее их было 338. Учащиеся требуют заменить отсутствующих преподавателей, увеличить финансирование образования, отремонтировать здания и улучшить условия обучения.

Ситуация сопровождается серьезными беспорядками. В Марселе 1 октября был подожжен пожарный автомобиль, а в лицее Victor Hugo нападавшие облили бензином директора, который получил травмы. В Нанте пожар уничтожил холл лицея Nelson Mandela. Столкновения и блокировки также отмечены в районе Парижа, Лилле и Лионе.

Только за 30 сентября полиция задержала 625 человек, большинство из них — несовершеннолетние. Ранения получили 83 полицейских и жандарма. С начала протестов в системе образования пострадали 119 человек, в том числе 34 сотрудника учебных заведений.

На фоне продолжающихся беспорядков премьер-министр Себастьен Лекорню 1 октября созвал межведомственное кризисное совещание. Власти разрешают переводить занятия в дистанционный формат там, где протестующие блокируют учебные заведения.

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#полиция #Франция #образование #протесты #студенты #беспорядки
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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