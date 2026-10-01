Массовые протесты учащихся во Франции продолжаются. Начавшееся около недели назад движение распространилось по стране, а 1 октября к старшеклассникам присоединились студенты примерно 30 университетских кампусов — в Париже, Страсбурге, Марселе, Лионе, Реймсе, Пуатье и других городах.

Накануне блокировки полностью или частично затронули 356 лицеев, тогда как днем ранее их было 338. Учащиеся требуют заменить отсутствующих преподавателей, увеличить финансирование образования, отремонтировать здания и улучшить условия обучения.

Ситуация сопровождается серьезными беспорядками. В Марселе 1 октября был подожжен пожарный автомобиль, а в лицее Victor Hugo нападавшие облили бензином директора, который получил травмы. В Нанте пожар уничтожил холл лицея Nelson Mandela. Столкновения и блокировки также отмечены в районе Парижа, Лилле и Лионе.

Только за 30 сентября полиция задержала 625 человек, большинство из них — несовершеннолетние. Ранения получили 83 полицейских и жандарма. С начала протестов в системе образования пострадали 119 человек, в том числе 34 сотрудника учебных заведений.

На фоне продолжающихся беспорядков премьер-министр Себастьен Лекорню 1 октября созвал межведомственное кризисное совещание. Власти разрешают переводить занятия в дистанционный формат там, где протестующие блокируют учебные заведения.