Предполагаемым организатором попытки диверсии в аэропорту Лейпциг/Галле мог быть гражданин России и Латвии Олег Левушкин, ранее живший в Риге.

Об этом сообщает британская газета The Telegraph по итогам совместного расследования с Welt am Sonntag, основанного, в частности, на материалах европейских служб безопасности.

По данным журналистов, Левушкин мог отвечать за логистическую подготовку операции и проводить разведку на месте перед атакой.

В конце июля он, как утверждается, через Турцию прибыл в Германию. 27 июля в аэропорту Берлин-Бранденбург Левушкин арендовал автомобиль, а 31 июля машина была зафиксирована в районе аэропорта Лейпциг/Галле. Следователи предполагают, что таким образом могла проводиться предварительная разведка объекта.

Источники журналистов в немецких службах безопасности также считают, что взрывчатка могла быть доставлена в Германию через Болгарию и Сербию.

По информации российского независимого издания «Агентство», Левушкин по меньшей мере до 2018 года жил в Риге. В 2019 году он переехал в Псковскую область России, а позднее — в Севастополь.

Особое внимание следователей привлекли предполагаемые связи Левушкина с Денисом Смольяниновым — полковником российской военной разведки ГРУ. Немецкие СМИ ранее также сообщали о предполагаемых многолетних контактах между ними.

Журналисты также назвали предполагаемого непосредственного исполнителя атаки — гражданина Беларуси Андрея Каршакова. Ранее немецкие СМИ не раскрывали его полного имени.

Напомним, что инцидент произошел 4 августа в аэропорту Лейпциг/Галле — крупном грузовом узле, который также используется для военных перевозок и поставок в Украину. Дрон со взрывчаткой оказался рядом с украинским транспортным самолетом Ан-124. Взрывное устройство не сработало и было обезврежено специалистами. Следователи также обнаружили следы еще двух беспилотников.

В начале сентября власти Германии официально возложили ответственность за инцидент на Россию. Москва причастность к произошедшему отрицает. Расследование продолжается.