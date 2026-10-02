Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Экс-канцлер Германии получил новую должность в России 0 132

В мире
Дата публикации: 02.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Герхард Шредер

Герхард Шредер

"Глобус" не единственная западная компания, которая продолжает работать в России.

"Герхард Шредер получает новый пост в России!- сообщает немецкое издание Bild. - Бывший канцлер вошел в наблюдательный совет ООО «Гиперглобус», оператора супермаркетов «Глобус» в России. Это подтвердил представитель торговой сети российскому СМИ РБК.

Шредер должен руководить бизнесом и помогать стратегически развивать компанию в России. Владелец Globus Томас Брух объяснил решение многолетним опытом Шредера в отношениях с Россией. Российская компания «Глобус» работает на 22 рынках в восьми регионах и, по ее собственным данным, не зависит от немецкого бизнеса. По его словам, экс-канцлер должен помочь принять «ориентированный на диалог подход» и найти конструктивные решения даже в нынешних условиях.

«Глобус» при этом далеко не единственная западная компания, которая осталась в стране после начала жестокой агрессивной войны России против Украины! Немецкие компании, такие как Storck, Hochland и Ehrmann, также имеют российские дочерние компании. Bayer по-прежнему работает в России, но, по его собственным словам, фокусируется на продуктах для здоровья и сельского хозяйства, которые считаются незаменимыми."

×
#Украина #бизнес #экономика #Россия #Германия #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Комар
Изображение к статье: Похороны
Изображение к статье: Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын
Изображение к статье: Знаменитое блюдо лишилось слова «по-киевски» и теперь значится в меню как «котлета со сливочным маслом».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рассада
Lifenews
Изображение к статье: «Святой Евстафий Плакида в Колизее» (А. Т. Марков, 1836 год)
Наша Латвия
Изображение к статье: Выборы
Наша Латвия
Изображение к статье: Вирус наступает
В мире
5
Изображение к статье: Цены на продукты
В мире
Изображение к статье: Передел молочного рынка
Наша Латвия
6
Изображение к статье: Рассада
Lifenews
Изображение к статье: «Святой Евстафий Плакида в Колизее» (А. Т. Марков, 1836 год)
Наша Латвия
Изображение к статье: Выборы
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео