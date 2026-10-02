"Герхард Шредер получает новый пост в России!- сообщает немецкое издание Bild. - Бывший канцлер вошел в наблюдательный совет ООО «Гиперглобус», оператора супермаркетов «Глобус» в России. Это подтвердил представитель торговой сети российскому СМИ РБК.

Шредер должен руководить бизнесом и помогать стратегически развивать компанию в России. Владелец Globus Томас Брух объяснил решение многолетним опытом Шредера в отношениях с Россией. Российская компания «Глобус» работает на 22 рынках в восьми регионах и, по ее собственным данным, не зависит от немецкого бизнеса. По его словам, экс-канцлер должен помочь принять «ориентированный на диалог подход» и найти конструктивные решения даже в нынешних условиях.

«Глобус» при этом далеко не единственная западная компания, которая осталась в стране после начала жестокой агрессивной войны России против Украины! Немецкие компании, такие как Storck, Hochland и Ehrmann, также имеют российские дочерние компании. Bayer по-прежнему работает в России, но, по его собственным словам, фокусируется на продуктах для здоровья и сельского хозяйства, которые считаются незаменимыми."