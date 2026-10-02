Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын весит более 140 килограммов и, по оценке южнокорейской разведки, относится к группе высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний. При этом разведслужба утверждает, что сейчас у нее нет признаков, указывающих на серьезные проблемы с его здоровьем.

Как сообщает AFP со ссылкой на депутата парламента Южной Кореи Юн Кун Ёна, Национальная разведывательная служба страны оценивает состояние Ким Чен Ына как «крайнее ожирение». При этом подобные сведения основаны на оценках южнокорейской разведки, а не на опубликованных медицинских данных самого северокорейского лидера.

Вес — более 140 килограммов

По словам Юн Кун Ёна, Ким Чен Ын много курит и весит более 140 килограммов. Эти факторы, согласно оценке разведки, повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако, как утверждает южнокорейская сторона, видимых признаков серьезных проблем со здоровьем сейчас не наблюдается. Ким Чен Ын, в частности, не демонстрирует заметных трудностей при физической активности, включая быстрый подъем по лестнице. Разведка связывает это в том числе с постоянным наблюдением со стороны его медицинской команды.

Интерес к здоровью северокорейского лидера особенно велик из-за закрытости КНДР. В 2020 году его почти трехнедельное отсутствие на публике уже породило многочисленные слухи о возможной болезни и операции.

Отец и дед умерли от сердечных приступов

AFP обращает внимание и на семейную историю. Отец нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ир и его дед Ким Ир Сен также имели ожирение и много курили. Оба умерли от сердечных приступов.

Еще в 2023 году южнокорейская разведка оценивала вес Ким Чен Ына более чем в 140 килограммов. Тогда депутат парламента Южной Кореи сообщал, что для анализа внешности лидера КНДР разведслужба использовала технологии искусственного интеллекта.

Икра, лобстеры и фуа-гра

AFP также приводит воспоминания Пола Смарта, шеф-повара ханойского отеля Metropole, работавшего с личными поварами Ким Чен Ына во время саммита КНДР — США в 2019 году. По его словам, северокорейский лидер предпочитал редкое мясо и дорогие деликатесы, в том числе икру, лобстеров и фуа-гра.

"Он любит икру, омаров, по-настоящему роскошные продукты, фуа-гра — он действительно любит наслаждаться кухней", — рассказал повар.

Эта деталь особенно контрастирует с гуманитарной ситуацией в самой КНДР. Специальный докладчик ООН по правам человека в Северной Корее Элизабет Салмон в феврале называла нехватку продовольствия одной из ключевых гуманитарных проблем страны.

Состояние здоровья Ким Чен Ына остается предметом внешних оценок и предположений: Пхеньян не публикует подробной медицинской информации о лидере страны. Поэтому данные о его весе и рисках для здоровья следует рассматривать именно как оценку южнокорейской разведки, переданную депутатом парламента, а не как подтвержденный медицинский диагноз.