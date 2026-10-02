Тринадцать правительств стран ЕС призвали Еврокомиссию сначала пересмотреть и упростить существующие европейские нормы, а затем принимать новые. Совместный документ подписали Австрия, Чехия, Дания, Германия, Эстония, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Словения и Словакия. Об этом пишет Deutsche Welle.

Авторы предлагают объявить «Европейский год реализации и консолидации». В этот период основное внимание должно уделяться применению уже действующих законов, их упрощению, устранению дублирующих требований и оценке совокупной нагрузки на компании.

Власти вышеназванных государств считают, что Брюсселю следует принимать меньше новых законов и делать их проще. По их мнению, это позволит снизить административную нагрузку на компании, укрепить экономику и повысить конкурентоспособность ЕС.

В документе также предлагается проводить более тщательную оценку последствий новых законов для бизнеса. Авторы призыва считают, что новые правила на уровне ЕС следует принимать только в тех случаях, когда поставленные цели невозможно достаточно эффективно достичь на национальном уровне.

Они также предлагают перед введением новых требований сначала проверять уже действующие нормы в той же сфере. Если новые требования дублируют существующие или создают дополнительную нагрузку без существенной пользы, их следует объединять, упрощать или отменять.

В документе говорится, что конкурентоспособность Европы испытывает давление из-за геополитической напряженности, высоких цен на энергию, зависимости от сырья, изменения климата и глобальной конкуренции за инвестиции. В этих условиях, считают авторы, необходимо создать такие правила, которые не будут мешать компаниям работать, инвестировать и развиваться.