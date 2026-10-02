Установлены 197 человек, контактировавших с умершей. 189 из них госпитализировали.

В Шелеховской районной больнице Иркутской области в ночь на 2 октября умерла от чумы 28-летняя женщина. То, что причиной смерти стала именно чума, подтвердил глава Бурятии Алексей Цыденов. В больнице приостановили прием и выписку пациентов в нескольких отделениях. Стационар перевели на карантин, поликлиника продолжает работу.

По данным региональных СМИ, умершая могла работать лаборанткой в противочумном учреждении. Издание "Люди Байкала" сообщает, что ее звали Дарья Шипилова, а 25 сентября она разбила пробирку с возбудителем легочной чумы. По сведениям, которые приводят "Известия", установлены 197 человек, контактировавших с умершей. 189 из них госпитализировали.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 2 октября сообщил, что у выявленных контактных лиц пока нет признаков заболевания, а результаты проведенных лабораторных исследований отрицательные.

Последний зарегистрированный случай заболевания человека чумой в России до нынешнего происшествия относится к 2016 году. Тогда в Республике Алтай инфекцию выявили у 10-летнего мальчика, который участвовал в разделке сурка. Ребенок не был привит и перенес тяжелую форму болезни, но врачам удалось его спасти благодаря раннему выявлению и началу лечения.