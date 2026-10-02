В Германии впервые официально подтвержден случай заболевания, вызванного вирусом Синдбисофициально подтвержден случай заболевания, вызванного вирусом Синдбис, которым человек заразился внутри страны. Как сообщил Der Spiegel, ссылаясь на Институт Роберта Коха, заболевшим оказался 60-летний житель Баден-Вюртемберга.

Вирус Синдбис циркулирует главным образом среди птиц и передается через укусы комаров. Он встречается в ряде стран Европы, Африки, Азии и Австралии. Передача инфекции от человека к человеку не зафиксирована. По оценке Института Роберта Коха, нынешний случай показывает: в районах, где вирус обнаружен у комаров и диких птиц, нельзя исключать и заражение людей.

Заболевание, известное как лихорадка Синдбис, обычно начинается с высокой температуры, кожной сыпи и сильной боли в суставах. Хотя болезнь не считается смертельно опасной, боли в суставах могут сохраняться неделями или даже месяцами и заметно осложнять повседневную жизнь.

В Институте Роберта Коха призвали врачей учитывать возможность заражения вирусом Синдбис в сезон активности комаров. При этом вирусолог Йонас Шмидт-Ханазит, мнение которого приводит Der Spiegel, поводов для тревоги не видит: случаи заражения в Германии остаются крайне редкими, а риск инфекции для населения считается низким. По словам Шмидта-Ханазита, специальных мер защиты не требуется. Достаточно обычной защиты от комаров: использовать репелленты, носить закрытую одежду и не допускать размножения комаров рядом с жильем. Кроме того, сезон их активности в этом году уже подходит к концу, - пишет Deutsche Welle.

Заболевший житель Баден-Вюртемберга почувствовал симптомы 12 июля. Поскольку он живет в районе, где распространен азиатский тигровый комар, врачи сначала заподозрили лихорадку чикунгунья. Позже список анализов расширили, и в сентябре подтвердили заражение вирусом Синдбис.