На сессии клуба "Валдай", которую из-за рисков атак ВСУ в этом году перенесли из Сочи в Подмосковье, президент РФ назвал ситуацию в Европе и мире "весьма опасной", вновь обвинив страны Запада в агрессии против Москвы.

Президент России Владимир Путин заявил о возможности применения сценария, который приведет к "фатальным последствиям" в мире. Выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" вечером в четверг, 1 октября, Путин напомнил, что в арсенале ряда стран имеется оружие, "способное уничтожить все живое". На заданный себе же вопрос об уверенности в неприменении такого оружия он ответил отрицательно.

Путин сравнил ядерное оружие с висящим на театральной сцене ружьем, которое, согласно законам жанра, должно выстрелить. "Законы борьбы за выживание действуют не только в живой природе, но и в социальных сообществах", - отметил Путин, подчеркнув, что Россия может вынужденно пойти на крайние меры. При этом нужно сделать так, чтобы "это ружье" не выстрелило, добавил он.

"Если мы хотим жить - а жить все хотят - давайте жить дружно", - сказал Путин, подчеркнув, что в случае дальнейшей эскалации событий "не будет школьных учебников и тех, кто по ним будет учиться", таким образом вновь намекнув на ядерную катастрофу в мире.

Путин снова обвинил страны Запада в развязывании войны в Украине

Говоря о продолжающейся уже пятый год российской войне в Украине, Владимир Путин в очередной раз заявил, что Россия якобы "не начала войну", а вторжение Москвы на украинскую территорию стало ответом на действия НАТО и самой Украины. "Правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать", - утверждал он. По его версии, Запад годами поощрял в Украине "агрессивный национализм и русофобию", чтобы превратить ее в "орудие" против РФ, "радикалов в Киеве" подталкивали к "государственному перевороту, а на"исторических территориях" России НАТО якобы собиралась размещать свои базы. Текущую ситуацию в Европе и мире он назвал "весьма опасной" и вновь обвинил страны Запада "в агрессивных устремлениях".

Комментируя ход войны в Украине, российский президент заявил, что за последний месяц войска РФ якобы захватили в 3,5 раза больше территории, чем за предыдущий. По его утверждению, Россия сейчас контролирует 89% территории Донецкой области. Согласно данным Института изучения войны (ISW), под контролем России сейчас находится 81% Донбасса.

Несколькими днями ранее Киев заявлял, что в ходе трех сезонов контрнаступательной операции "Вивальди" ВСУ отвоевали 176 кв. км украинской территории. Однако Путин на "Валдае" вновь выразил уверенность в том, что Россия захватит все эти территории, и Украине нет смысла за них держаться.

Путин призвал к разработке конвенции ведения войны с учетом развития ИИ

В том же выступлении глава Кремля призвал разработать новую конвенцию ведения боевых действий, подразумевая стремительное развитие технологий искусственного интеллекта. В качестве примера он привел случай с советским офицером Станиславом Петровым, который в 1983 году не стал отдавать приказ нанести ядерный удар, хотя по протоколу обязан был это сделать. По мнению Путина, искусственный интеллект поступил бы иначе.

О вероятности нанесения ударов по военным предприятиям в Европе Владимир Путин заявил, что Россия "не обязательно" будет так поступать, но будет "отслеживать угрозы". По его словам, Москва считает прямой угрозой участие западных стран в нанесении ударов по территории России.

В этом году заседание клуба "Валдай" вынужденно перенесено из Сочи в Подмосковье, где у РФ сосредоточено больше средств ПВО. Это решение было принято из-за опасений за безопасность на фоне усилившихся атак ВСУ, написала британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на четыре источника. Двое из них добавили, что перенос места мероприятия состоялся по настоянию службы безопасности Путина.