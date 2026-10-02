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Россия создает новый «теневой флот»: Британия ввела санкции против новейших СПГ-танкеров 1 167

В мире
Дата публикации: 02.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Россия пытается создать новый «теневой флот» из танкеров для перевозки сжиженного природного газа

ChatGPT

Россия пытается создать новый «теневой флот» из танкеров для перевозки сжиженного природного газа, чтобы обходить западные санкции и сохранять доходы от энергетического экспорта. Об этом заявило Министерство иностранных дел Великобритании.

По данным британской стороны, Москва ввела в эксплуатацию новые крупные СПГ-танкеры ледового класса, предназначенные в том числе для перевозок через Арктику. Кроме того, Лондон считает, что Россия привлекает дополнительные суда для расширения своего «теневого флота».

Великобритания расширила санкции против России, включив в новый пакет 23 физических и юридических лица, а также восемь судов.

В санкционный список, в частности, попали новые СПГ-танкеры ледового класса «Алексей Косыгин» и «Константин Посьет», плавающие под российским флагом. Под ограничения также попал СПГ-танкер «Пётр Столыпин».

«Кремль пытается создать опасный новый "теневой флот", чтобы обходить санкции и сохранять доходы от экспорта газа», — заявили в британском МИД.

В ведомстве подчеркнули, что среди попавших под санкции оказались суда, приобретённые именно для этих целей, причём некоторые из них были введены в эксплуатацию совсем недавно — в июле этого года.

В общей сложности Великобритания уже приняла ограничительные меры почти против 600 судов, которые, по оценке Лондона, используются Россией для обхода санкций и получения доходов, способствующих финансированию войны против Украины.

Евросоюз, в свою очередь, ввёл ограничения примерно против 670 судов российского «теневого флота». Им, в частности, запрещён доступ в порты стран ЕС.

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#Украина #санкции #Великобритания #флот #экспорт #СПГ #танкеры #Евросоюз #Россия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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