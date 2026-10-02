Россия пытается создать новый «теневой флот» из танкеров для перевозки сжиженного природного газа, чтобы обходить западные санкции и сохранять доходы от энергетического экспорта. Об этом заявило Министерство иностранных дел Великобритании.

По данным британской стороны, Москва ввела в эксплуатацию новые крупные СПГ-танкеры ледового класса, предназначенные в том числе для перевозок через Арктику. Кроме того, Лондон считает, что Россия привлекает дополнительные суда для расширения своего «теневого флота».

Великобритания расширила санкции против России, включив в новый пакет 23 физических и юридических лица, а также восемь судов.

В санкционный список, в частности, попали новые СПГ-танкеры ледового класса «Алексей Косыгин» и «Константин Посьет», плавающие под российским флагом. Под ограничения также попал СПГ-танкер «Пётр Столыпин».

«Кремль пытается создать опасный новый "теневой флот", чтобы обходить санкции и сохранять доходы от экспорта газа», — заявили в британском МИД.

В ведомстве подчеркнули, что среди попавших под санкции оказались суда, приобретённые именно для этих целей, причём некоторые из них были введены в эксплуатацию совсем недавно — в июле этого года.

В общей сложности Великобритания уже приняла ограничительные меры почти против 600 судов, которые, по оценке Лондона, используются Россией для обхода санкций и получения доходов, способствующих финансированию войны против Украины.

Евросоюз, в свою очередь, ввёл ограничения примерно против 670 судов российского «теневого флота». Им, в частности, запрещён доступ в порты стран ЕС.