Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США перебрасывают разведчиков-морпехов в Балтийское море 0 82

В мире
Дата публикации: 02.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Американские морпехи

ChatGPT

Соединённые Штаты направляют в регион Балтийского моря специализированную группу морских пехотинцев для участия в миссии НАТО Baltic Sentry, задача которой — защита критически важной подводной инфраструктуры.

Как сообщил Пентагон, речь идёт примерно о четырех десятках военнослужащих 2-го разведывательного батальона 2-й дивизии морской пехоты США, базирующегося в Кэмп-Лежен в Северной Каролине.

Американские морпехи будут действовать совместно с Береговой бригадой Финляндии. Их основные задачи — наблюдение за морской обстановкой и тактическая разведка.

Подразделение будет использовать небольшие беспилотники и береговые датчики. Полученные с их помощью данные планируется передавать в общую оперативную систему НАТО, чтобы союзники могли быстрее получать информацию о потенциальных угрозах в Балтийском море.

«Работая бок о бок с нашими финскими союзниками, мы укрепляем нашу коллективную готовность», — заявил командующий Корпусом морской пехоты США в Европе и Африке генерал-майор Дэниел Шипли.

Baltic Sentry была запущена НАТО в январе 2025 года после серии повреждений энергетических и телекоммуникационных кабелей на дне Балтийского моря. В операции используются военные корабли, патрульная авиация, беспилотники и различные системы наблюдения.

Американские военные в этой операции выполняют вспомогательную роль, тогда как руководство и координация осуществляются европейскими союзниками через Объединённое командование НАТО в Брунссуме и Морское командование альянса.

×
#НАТО #разведка #Балтийское море #оборона
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Запутанное дело
Изображение к статье: Вирус наступает
Изображение к статье: Сибига
Изображение к статье: Флаги Кореи и Украины

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Старая Рига по-прежнему в цене
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Криста Пайк
В мире
2
Изображение к статье: USB-порты
Люблю!
Изображение к статье: На рынок выбросят 100 млн баррелей нефти и топлива
Бизнес
Изображение к статье: В Эстонии навыки управления беспилотниками начинают осваивать дети.
В мире
Изображение к статье: Знаменитое блюдо лишилось слова «по-киевски» и теперь значится в меню как «котлета со сливочным маслом».
В мире
Изображение к статье: Старая Рига по-прежнему в цене
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Криста Пайк
В мире
2
Изображение к статье: USB-порты
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео