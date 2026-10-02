Соединённые Штаты направляют в регион Балтийского моря специализированную группу морских пехотинцев для участия в миссии НАТО Baltic Sentry, задача которой — защита критически важной подводной инфраструктуры.

Как сообщил Пентагон, речь идёт примерно о четырех десятках военнослужащих 2-го разведывательного батальона 2-й дивизии морской пехоты США, базирующегося в Кэмп-Лежен в Северной Каролине.

Американские морпехи будут действовать совместно с Береговой бригадой Финляндии. Их основные задачи — наблюдение за морской обстановкой и тактическая разведка.

Подразделение будет использовать небольшие беспилотники и береговые датчики. Полученные с их помощью данные планируется передавать в общую оперативную систему НАТО, чтобы союзники могли быстрее получать информацию о потенциальных угрозах в Балтийском море.

«Работая бок о бок с нашими финскими союзниками, мы укрепляем нашу коллективную готовность», — заявил командующий Корпусом морской пехоты США в Европе и Африке генерал-майор Дэниел Шипли.

Baltic Sentry была запущена НАТО в январе 2025 года после серии повреждений энергетических и телекоммуникационных кабелей на дне Балтийского моря. В операции используются военные корабли, патрульная авиация, беспилотники и различные системы наблюдения.

Американские военные в этой операции выполняют вспомогательную роль, тогда как руководство и координация осуществляются европейскими союзниками через Объединённое командование НАТО в Брунссуме и Морское командование альянса.