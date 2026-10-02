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Существует 4 варианта перемирия с РФ: на что готова Украина 3 879

В мире
Дата публикации: 02.10.2026
УНИАН
Изображение к статье: Сибига

Украина получила предложения о прекращении огня от четырех стран: Индии, Турции, Египта и США. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига и подчеркнул, что Украина готова к различным форматам перемирия, но только при условии, что прекращение огня будет касаться и энергетики, и Черного моря, пишет "Европейская правда".

"У нас есть четыре предложения. Наиболее широкое – предложение Индии. Мы готовы к энергетическому и черноморскому перемирию, но только в таком сочетании. Энергетика и перемирие в Черном море. Это полное энергетическое перемирие, прекращение ударов по всем энергетическим объектам, включая портовую инфраструктуру", – сказал министр.

Он рассказал, что предложения Турции и Египта схожи: страны предложили перемирие в Черном море, призванное возобновить экспорт зерновых. Четвертое предложение – от Соединенных Штатов. Его обсуждали президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи.

"В целом мы считаем, что перемирие могло бы стать одним из результатов встречи президента Зеленского и Путина. Мы готовы к различным форматам перемирия, в том числе и к безусловному по линии соприкосновения", – заверил дипломат.

Энергетическое перемирие

Как ранее писало УНИАН, Зеленский после встречи с Трампом в США заявил, что Украина готова к энергетическому перемирию, но есть сомнения, что к этому готовы россияне. В частности, по его словам, если РФ не хочет, чтобы Силы обороны Украины наносили удары по её нефтеперерабатывающей отрасли, то Украина согласится на энергетический режим прекращения огня только в том случае, если россияне не будут атаковать украинскую энергетическую систему, инфраструктуру водоснабжения и системы отопления.

По данным СМИ, Трамп сомневается, что российский диктатор Владимир Путин согласится на энергетическое перемирие. В то же время его посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер считают, что договориться о прекращении атак на энергетические объекты возможно.

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#Украина #Дональд Трамп #энергетика #дипломатия #перемирие #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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