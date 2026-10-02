От 12 до 15 карликовых косаток погибли после массового выброса на берег пляжа Найн-Майл-Бич на Крайнем Севере Новой Зеландии. Спасатели пытаются вернуть оставшихся животных в море.

Как сообщает Xinhua со ссылкой на новозеландский Департамент охраны природы, неизвестное количество животных удалось снять с берега. Спасательная операция проходит в сложных условиях при участии представителей местных общин маори.

Первое сообщение о массовом выбросе животных поступило вечером 1 октября. Погибших косаток перемещают с пляжа для последующего захоронения.

Карликовые косатки относятся к семейству океанических дельфинов и могут достигать примерно 2,6 метра в длину.

Подобные случаи на Найн-Майл-Бич происходили и раньше. В 2018 году здесь выбросились на берег около 12 карликовых косаток. Восемь животных тогда перевезли к более спокойным водам на противоположном побережье, однако после попытки вернуть их в море выжила лишь одна косатка.

Причина нынешнего массового выброса пока не сообщается.