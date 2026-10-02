Спикер парламента Финляндии заявил о тайном проникновении неизвестных в частное жилье местных депутатов. Премьер страны не исключил, что к этому причастны "иностранные силы". Инциденты произошли в течение 2026 года.

Сразу несколько депутатов парламента Финляндии сообщили, что кто-то в их отсутствие проникал в их частные дома и квартиры, сообщило местное издание Yle в четверг, 1 октября. Все инциденты происходили в течение 2026 года. По словам парламентариев, никаких признаков взлома, то есть насильственного проникновения, обнаружено не было и, по-видимому, ничего не было украдено или повреждено.

В то же время депутаты обнаружили в своем жилье признаки постороннего присутствия, которые обратили на себя их внимание: в частности, были открыты входные двери либо включен свет. Точное количество взломанных квартир депутатов не сообщается, но, по данным издания, речь идет о "менее, чем 20" парламентариях.

"В настоящее время нет четкой информации о том, кто может стоять за этими вторжениями и каковы могли быть их мотивы", - пишет Yle. Однако спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо не исключает, что знаки могли быть оставлены намеренно. "Возможно, в этих предполагаемых случаях проникновения повторяются определенные общие признаки", - заявил он на пресс-конференции 1 октября.

В свою очередь премьер-министр Финляндии Петтери Орпо допустил, что к инцидентам могут быть причастны некие иностранные силы. "Если кто-то пытается дестабилизировать Финляндию, подорвать наше чувство безопасности или нашу поддержку, например, Украины, это приводит к обратному эффекту", - заявил глава Орпо на той же пресс-конференции. Он напомнил, что Москва ранее пыталась вмешиваться в выборы в Европе. Ближайшие выборы в парламент Финляндии пройдут в апреле 2027 года.

По делу о вторжениях начато расследование

Полиция Хельсинки подтвердила, что по делу о проникновениях в частную собственность депутатов начато предварительное расследование при поддержке Национального бюро расследований, отмечает Yle, пока без более подробной информации. В свою очередь всем парламентариям предписано проявлять бдительность, сообщать о своих наблюдениях и в случае необходимости немедленно подавать заявления в полицию.

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что "нападение на депутата - это нападение на демократию" и это "ни в коем случае не следует допускать или терпеть". Парламент будет информировать главу государства лично о дальнейшем развитии событий, добавил Стубб.