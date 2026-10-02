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В столовой российской Госдумы переименовали котлету по-киевски 0 148

В мире
Дата публикации: 02.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Знаменитое блюдо лишилось слова «по-киевски» и теперь значится в меню как «котлета со сливочным маслом».

В столовой российской Госдумы не выдержала геополитики даже котлета: знаменитое блюдо лишилось слова «по-киевски» и теперь значится в меню как «котлета со сливочным маслом».

С историей самой котлеты все несколько сложнее. Одним из ее предшественников считают французские côtelettes de volaille — котлеты из птицы. Существуют разные версии того, где и когда появился привычный нам вариант с куриным филе и сливочным маслом внутри.

При этом название, связанное с Киевом, появилось задолго до послевоенной советской кампании борьбы с «космополитизмом»: Chicken Kiev упоминалась в американской прессе уже в 1937 году, а рецепт chicken cutlet à la Kiev публиковался в США в 1946-м. В советской литературе «котлеты de volaille по-киевски» встречаются в 1947 году.

После войны блюдо стало особенно популярным в советских ресторанах, а затем вошло в меню «Интуриста» и получило международную известность.

И вот почти восемь десятилетий спустя название снова оказалось неудобным. По крайней мере, в столовой Государственной думы.

Теперь никаких географических ассоциаций — только курица и сливочное масло.

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#история #рестораны #кулинария #геополитика #курица #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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