Эпидемия лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго унесла жизни более 4 тысяч человек, сообщает портал Actualite со ссылкой на данные Национального института общественного здравоохранения страны. Погибли 4018 человек среди 8,3 тысячи подтвержденных случаев заболевания в семи провинциях.

Уровень летальности при текущей вспышке составляет 48,4%. Это означает, что почти каждый второй подтвержденный случай заканчивается смертью.

Вылечились от лихорадки 2162 человека из числа заболевших. Соотношение выздоровевших и погибших остается смещенным в сторону смертности.

Заболевание зафиксировано в семи провинциях ДР Конго. Это затрудняет локализацию очагов и требует расширения наблюдения за контактами.

Ранее генеральный директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Жан Касея заявил, что вирус угрожает соседним странам. По его словам, распространение по территории ДР Конго продолжается.

Эбола передается через прямой контакт с кровью и биологическими жидкостями инфицированного. Вспышки требуют изоляции больных, отслеживания контактов и строгих мер инфекционного контроля в медицинских учреждениях.

ДР Конго переживала вспышки Эболы и ранее, в том числе в 2018-2020 годах. Тогда для сдерживания применялась вакцинация и экспериментальные препараты, однако логистика в отдаленных районах оставалась серьезным ограничением.