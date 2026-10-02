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Выжившая смертница Криста Пайк, вероятно, получила неизлечимые повреждения мозга 2 1014

В мире
Дата публикации: 02.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Криста Пайк
ФОТО: BB.LV/AI

Американка Криста Пайк, пережившая собственную смертную казнь, могла получить необратимые повреждения мозга из-за нехватки кислорода. Адвокаты полагают, что она не сможет полностью восстановиться. Об этом 2 октября сообщило Associated Press (AP).

Попытка казни состоялась 30 сентября в штате Теннесси. Медикам потребовалось около часа и не менее семи проколов, чтобы установить катетер. После введения двух доз препарата Пайк осталась жива, но оказалась в критическом состоянии. По словам защиты, Пайк жаловалась на сильную боль и спрашивала, нормально ли происходящее.

Пайк приговорили к смертной казни за убийство 19-летней Коллин Слеммер, совершенное в 1995 году. Тогда 18-летняя Пайк вместе с сообщниками заманила девушку в уединенное место, где ее жестоко избили и зарезали. На груди погибшей вырезали пентаграмму, а Пайк забрала фрагмент ее черепа.

После случившегося адвокаты потребовали смягчить приговор и заявили о необходимости расследовать неудачную казнь. Губернатор Теннесси Билл Ли распорядился провести независимую проверку и приостановил исполнение остальных смертных приговоров в штате до конца 2026 года.

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#криминал #преступность #смертная казнь #судебный процесс
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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