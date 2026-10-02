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За пультом — школьники: в Эстонии детей обучают управлению дронами 0 18

В мире
Дата публикации: 02.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Эстонии навыки управления беспилотниками начинают осваивать дети.

Иллюстративное фото. ChatGPT

В Эстонии навыки управления беспилотниками начинают осваивать дети.

В таллинском Центре энергетических открытий школьники тренируются на специальных симуляторах, используя пульты управления и экраны, сообщает французская газета Le Monde.

Занятия позволяют детям познакомиться с принципами пилотирования беспилотников и понять, как работают современные дроновые технологии. Однако у этой образовательной инициативы есть и более широкий контекст — Эстония активно готовит население к возможным кризисным ситуациям на фоне сохраняющихся угроз безопасности в Балтийском регионе.

По данным Le Monde, развитие навыков обращения с беспилотниками рассматривается в Эстонии как часть более масштабного интереса общества к технологиям, которые приобрели особое значение после полномасштабного вторжения России в Украину. Опыт войны показал, что относительно недорогие дроны способны выполнять разведывательные задачи, корректировать огонь, доставлять грузы и использоваться непосредственно в боевых действиях.

При этом речь не идет о том, что школьников обучают нанесению ударов или использованию вооруженных беспилотников. Занятия носят образовательный характер и посвящены прежде всего основам управления дронами и техническим навыкам.

Для Эстонии эта тема имеет особое значение. Страна с населением около 1,4 миллиона человек последовательно развивает концепцию всеобъемлющей национальной обороны, предполагающую участие в обеспечении устойчивости государства не только армии, но и гражданского общества.

На этом фоне беспилотные технологии становятся все заметнее и в системе оборонной подготовки. Эстония, как и другие страны Балтии, внимательно изучает украинский опыт массового применения дронов и возможности их производства непосредственно в регионе.

Обучение детей работе с беспилотниками одновременно преследует более долгосрочную цель — повысить техническую грамотность нового поколения и заинтересовать школьников инженерными специальностями, робототехникой и современными технологиями.

Таким образом, обычный на первый взгляд урок управления дроном в Таллине отражает значительно более масштабные изменения: технологии, которые еще несколько лет назад воспринимались главным образом как развлечение, постепенно становятся частью образовательной и оборонной культуры стран Балтии.

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#Эстония #образование #безопасность #школьники #технологии #оборона #обучение #дроны
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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