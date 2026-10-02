В таллинском Центре энергетических открытий школьники тренируются на специальных симуляторах, используя пульты управления и экраны, сообщает французская газета Le Monde.

Занятия позволяют детям познакомиться с принципами пилотирования беспилотников и понять, как работают современные дроновые технологии. Однако у этой образовательной инициативы есть и более широкий контекст — Эстония активно готовит население к возможным кризисным ситуациям на фоне сохраняющихся угроз безопасности в Балтийском регионе.

По данным Le Monde, развитие навыков обращения с беспилотниками рассматривается в Эстонии как часть более масштабного интереса общества к технологиям, которые приобрели особое значение после полномасштабного вторжения России в Украину. Опыт войны показал, что относительно недорогие дроны способны выполнять разведывательные задачи, корректировать огонь, доставлять грузы и использоваться непосредственно в боевых действиях.

При этом речь не идет о том, что школьников обучают нанесению ударов или использованию вооруженных беспилотников. Занятия носят образовательный характер и посвящены прежде всего основам управления дронами и техническим навыкам.

Для Эстонии эта тема имеет особое значение. Страна с населением около 1,4 миллиона человек последовательно развивает концепцию всеобъемлющей национальной обороны, предполагающую участие в обеспечении устойчивости государства не только армии, но и гражданского общества.

На этом фоне беспилотные технологии становятся все заметнее и в системе оборонной подготовки. Эстония, как и другие страны Балтии, внимательно изучает украинский опыт массового применения дронов и возможности их производства непосредственно в регионе.

Обучение детей работе с беспилотниками одновременно преследует более долгосрочную цель — повысить техническую грамотность нового поколения и заинтересовать школьников инженерными специальностями, робототехникой и современными технологиями.

Таким образом, обычный на первый взгляд урок управления дроном в Таллине отражает значительно более масштабные изменения: технологии, которые еще несколько лет назад воспринимались главным образом как развлечение, постепенно становятся частью образовательной и оборонной культуры стран Балтии.