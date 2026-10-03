Утром в субботу воздушное пространство Молдовы пересекли пять беспилотников. После инцидента в разных районах страны обнаружили их обломки, в одном из сел вспыхнул пожар, однако, по предварительным данным, никто не пострадал.

Национальная система контроля воздушного пространства Молдовы утром в субботу зафиксировала вторжение сразу пяти беспилотников. По данным Службы воздушных операций Национальной армии, дроны пересекли территорию страны в промежутке с 7:45 до 8:00.

Беспилотники были обнаружены в районах Анений Ной, Штефан-Водэ, Хынчешты, Тудора и Каушан. В Министерстве обороны Молдовы сообщили, что инцидент произошел на фоне массированных российских ударов по территории Украины.

После пролета дронов в нескольких населенных пунктах были слышны взрывы. К расследованию подключились подразделения полиции и армии.

На окраине Каушан нашли дымящиеся обломки одного из беспилотников. Еще два места падения обнаружили позднее. В селе Крокмаз дрон упал в винограднике, из-за чего загорелась сухая растительность. В расположенном рядом здании ударной волной были выбиты окна.

Подобные инциденты становятся для Молдовы не единичными. С начала полномасштабной войны в Украине обломки или сами беспилотники уже неоднократно попадали на территорию страны во время российских атак по соседнему государству.

По предварительной информации полиции, в результате нынешнего происшествия пострадавших нет.

Расследование продолжается. Власти устанавливают обстоятельства нарушения воздушного пространства и изучают обнаруженные обломки.