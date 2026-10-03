Массовые школьные протесты во Франции продолжают набирать масштаб. С начала недели полиция задержала более 5000 человек, а сотни школ были закрыты или переведены на дистанционное обучение.

Во Франции с начала недели в ходе школьных протестов задержаны более 5000 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Лоран Нюньес.

По его словам, только в пятницу были задержаны 1747 человек, а днем ранее — 1954. Около 85% всех задержанных составляют несовершеннолетние.

Протестное движение охватило практически всю страну. В пятницу акции прошли возле 735 школ, хотя это примерно на треть меньше, чем днем ранее. Возле 158 учебных заведений произошли беспорядки.

Многие школы были вынуждены изменить режим работы. Около 400 средних учебных заведений закрыли и перевели на дистанционное обучение, а проведение акций возле них запретили.

Поводом для протестов стало недовольство учащихся условиями обучения. Школьники требуют пересмотреть расписание занятий, сократить переполненность классов, решить проблему нехватки учителей и улучшить условия обучения во время летней жары.

Акции начались на прошлой неделе в пригородах Парижа, но быстро распространились по всей Франции. Позже к протестам присоединились и студенты университетов, заблокировав около 30 кампусов.

Во многих городах мирные акции переросли в столкновения. По данным властей, участники протестов нападали на сотрудников полиции и портили имущество. В ответ полиция неоднократно применяла силу для разгона наиболее агрессивных групп.

Широкий общественный резонанс вызвало опубликованное в пятницу видео, на котором группа людей сбивает полицейского с ног и избивает его.

Министр внутренних дел Лоран Нюньес заявил, что правоохранительные органы вмешивались во всех случаях, когда протесты сопровождались насилием или вандализмом. Он также связал быстрое распространение протестов с активностью в социальных сетях и заявил, что дополнительный импульс движению придала политическая мобилизация со стороны партии «Непокорившаяся Франция» (LFI). Это заявление отражает позицию министра.

В то же время представители школьников осудили насилие, но призвали продолжить акции. Оппоненты правительства, в свою очередь, обвиняют полицию и жандармерию в чрезмерном применении силы против протестующих.

Министр образования Эдуар Жефре намерен провести встречу со старшеклассниками и студентами, чтобы обсудить их требования.

Министр юстиции Жеральд Дарманен предложил обязать родителей возмещать ущерб, причиненный несовершеннолетними участниками беспорядков.