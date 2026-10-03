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Испанию охватили массовые протесты из-за жилья: после провала реформ на улицы вышли десятки тысяч человек 1 304

В мире
Дата публикации: 03.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: демонстрация в Испании
ФОТО: twitter

В Испании прошли массовые акции протеста против стремительного роста стоимости жилья. Демонстрации начались после того, как парламент отклонил правительственные инициативы по защите арендаторов, а недовольство жителей, копившееся годами, вновь вылилось на улицы.

В субботу десятки тысяч человек вышли на акции протеста в Мадриде и других городах Испании, требуя от властей принять меры для решения жилищного кризиса. По оценке властей, только в столице в демонстрации участвовали около 70 тысяч человек, тогда как организаторы заявили о 500 тысячах участников.

Новая волна протестов началась спустя день после того, как парламент отклонил два предложенных правительством законопроекта, направленных на усиление защиты арендаторов и борьбу с последствиями жилищного кризиса. Это решение вызвало резкую реакцию участников протестного движения.

В центре Мадрида уже около недели продолжает работать палаточный лагерь протестующих. Его участники требуют ускорить реформы и сделать жилье более доступным как для арендаторов, так и для покупателей.

Жилищный вопрос остается одной из самых острых социальных проблем Испании. Предложение жилья не успевает за спросом, а стоимость аренды и недвижимости продолжает расти. По данным портала Idealista, за последнее десятилетие средняя арендная плата почти удвоилась, а цены на жилье выросли примерно на 90%.

Именно рост цен стал главной причиной массового недовольства. Все больше жителей заявляют, что аренда или покупка собственного жилья становятся для них недоступными. Часть протестующих поддержала призыв Союза арендаторов организовать всеобщую забастовку, чтобы усилить давление на власти.

Поводом для нынешней волны протестов стало выселение в конце сентября 87-летней жительницы Мадрида, которая прожила в своей квартире около 70 лет. После широкого общественного резонанса инвестиционная компания, ставшая владельцем дома, разрешила женщине вернуться и снизила для нее арендную плату. Этот случай стал символом жилищного кризиса в стране.

Отклоненные парламентом меры предусматривали, в частности, автоматическое продление договоров аренды и дополнительные ограничения на выселение социально уязвимых арендаторов. Против инициатив выступили консервативная Народная партия (PP), партия Vox и каталонская партия Junts, без поддержки которой правительство меньшинства не смогло провести законопроекты.

Провал голосования стал серьезным политическим испытанием для правительства Педро Санчеса. Одновременно массовые протесты показывают, что вопрос доступности жилья остается одной из ключевых тем общественной повестки Испании.

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#жилье #Испания #протесты #парламент #правительство
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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