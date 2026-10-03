В Ормузском проливе с разницей в несколько часов были атакованы два нефтяных танкера. По данным британской организации UKMTO, оба судна получили повреждения, однако экипажи не пострадали, а разлива нефти удалось избежать.

Два нефтяных танкера в Ормузском проливе подверглись ударам «неидентифицированных снарядов». Об этом сообщила Британская организация по координации морской торговли (UKMTO).

Первая атака привела к небольшому пожару и отключению электроснабжения на одном из судов. Возгорание удалось быстро ликвидировать, после чего танкер, следовавший на выход из Ормузского пролива, продолжил рейс.

Спустя несколько часов аналогичному удару подвергся второй танкер с сырой нефтью, находившийся к востоку от побережья Омана. По данным UKMTO, все члены экипажа находятся в безопасности, а загрязнения окружающей среды не произошло.

Британская организация сообщила, что оба инцидента расследуются компетентными органами.

Ормузский пролив остается одним из наиболее напряженных районов мирового судоходства. Через него проходит значительная часть мировых морских поставок нефти и сжиженного природного газа, поэтому любые нападения на коммерческие суда способны вызвать обеспокоенность на мировых энергетических рынках.

В последние месяцы безопасность судоходства в регионе ухудшилась на фоне вооруженного противостояния между США и Ираном. По данным агентства, Иран блокирует движение части торговых судов через Ормузский пролив и обстреливает суда, которые, по утверждению Тегерана, незаконно пересекают этот район. В ответ США блокируют иранские порты, стремясь ограничить экспорт иранской нефти.

Несмотря на новые атаки, информации о пострадавших, разливе нефти или перебоях в движении судов на данный момент не поступало.