В американском штате Теннесси произошел беспрецедентный случай: осужденная Криста Пайк выжила после введения смертельной инъекции и остается в больнице без сознания. Теперь власти расследуют обстоятельства произошедшего, а юристы спорят о том, что делать дальше.

Осужденная к смертной казни Криста Пайк пережила попытку казни путем смертельной инъекции в штате Теннесси. После введения двух доз пентобарбитала она осталась жива и сейчас находится в больнице недалеко от Нэшвилла без сознания, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам адвокатов, женщине оказывают интенсивную медицинскую помощь. Защита утверждает, что она получила серьезные повреждения обеих рук, связанные с проведением процедуры.

«Ей оказывают лечение в связи с тяжелыми последствиями введенного пентобарбитала, включая серьезные повреждения обеих рук», — говорится в заявлении адвокатов Стивена Феррелла и Люка Ихнена.

В пятницу защита подала экстренное ходатайство в суд с требованием сохранить все доказательства, связанные с неудачной попыткой казни, и назначить срочное судебное заседание.

Криста Пайк была приговорена к смертной казни за убийство 19-летней Коллин Слеммер в 1995 году. Она должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси за последние 200 лет.

После произошедшего губернатор штата Билл Ли распорядился провести независимое расследование. В офисе генерального прокурора заявили, что необходимо установить, почему процедура не привела к исполнению смертного приговора.

По словам журналистов, присутствовавших при казни, процедура развивалась необычно. После введения препарата Пайк продолжала подавать признаки жизни, а происходящее существенно отличалось от предыдущих исполнений смертных приговоров.

В Департаменте исправительных учреждений Теннесси, напротив, заявили, что сотрудники выполнили все действия в соответствии с действующим протоколом и не отступали от утвержденной процедуры.

Адвокаты осужденной утверждают, что еще до казни предупреждали суд о серьезных трудностях с доступом к венам, которые могли осложнить введение препарата. По их версии, именно эти проблемы стали одной из причин случившегося.

Защита также требует заменить смертную казнь пожизненным заключением. Адвокаты считают, что их подзащитная уже пережила наказание, которое сопровождалось исключительными страданиями.

Случай вызвал новую волну дискуссий о безопасности и законности применения смертельной инъекции. В Теннесси уже не впервые возникают проблемы с исполнением смертных приговоров. В 2022 году штат приостанавливал казни для проверки действующих процедур, а ранее в этом году одну из казней пришлось отменить из-за невозможности установить внутривенный катетер.

По мнению профессора Амхерстского колледжа Остина Сарата, случаи неудачного проведения казней известны и раньше, однако ситуация, когда смертельный препарат уже введен, а человек остается жив, практически не имеет аналогов.

«Мы оказались практически на неизведанной территории: Криста Пайк фактически пережила собственную казнь», — отметил эксперт.

Теперь суду предстоит решить не только вопрос о дальнейшем статусе Пайк, но и определить, какие правовые последствия будет иметь этот беспрецедентный случай.