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После неудачной казни осужденной за убийство глава тюремной системы Теннесси ушел в отставку 0 203

В мире
Дата публикации: 03.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фрэнк Страда
ФОТО: Youtube

Комиссар Департамента исправительных учреждений американского штата Теннесси Фрэнк Страда объявил об отставке после того, как смертный приговор Кристе Пайк не удалось привести в исполнение. Сейчас обстоятельства произошедшего расследует независимая комиссия.

Глава тюремной системы штата Теннесси Фрэнк Страда покинет свой пост после неудачной попытки исполнения смертного приговора осужденной за убийство Кристе Пайк. Об этом сообщил губернатор штата Билл Ли.

По словам губернатора, комиссар Департамента исправительных учреждений уйдет в отставку уже в этом месяце. Сам Страда заявил, что принял такое решение в интересах жителей штата, пока продолжается независимое расследование произошедшего.

Инцидент произошел в среду во время исполнения смертного приговора. Осужденной ввели две инъекции препаратов, которые должны были привести к смерти, однако казнь не состоялась — 50-летняя женщина осталась жива.

Именно выяснение причин этого беспрецедентного случая теперь станет главной задачей расследования. Власти намерены установить, почему процедура не завершилась так, как предусматривалось.

По информации адвокатов Пайк, после произошедшего ее доставили в больницу. Она находится на аппарате искусственной вентиляции легких и остается без сознания.

Криста Пайк была приговорена к смертной казни в 1996 году за убийство 19-летней Коллин Слеммер. Следствие установило, что в 1995 году, когда самой Пайк было 18 лет, она вместе с двумя сообщниками пытала и убила девушку недалеко от Университета Теннесси в Ноксвилле.

Если бы смертный приговор был исполнен, Пайк стала бы первой женщиной, казненной в штате Теннесси более чем за 200 лет.

Женщины составляют крайне небольшую долю среди казненных в США. По данным Информационного центра по вопросам смертной казни, с 1976 года в стране были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении 18 женщин.

Расследование обстоятельств неудачной казни продолжается. Его результаты должны определить причины произошедшего и возможные последствия для системы исполнения смертных приговоров в штате.

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#смертная казнь #преступления #отставка
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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