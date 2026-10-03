Россия нанесла удар по Северному мосту в Киеве — одному из ключевых транспортных объектов столицы Украины. После повреждения дорожного полотна и контактной сети движение по мосту было перекрыто, что еще больше осложнило транспортную ситуацию в городе.

Россия нанесла удар по Северному мосту в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Это очередная атака на транспортную инфраструктуру города после удара по Южному мосту днем ранее.

По словам Кличко, после объявления воздушной тревоги из-за угрозы атаки беспилотников произошло попадание по Северному мосту. Позже мэр уточнил, что в результате удара были повреждены дорожное покрытие и троллейбусные контактные линии.

Движение по мосту с левого берега Днепра на правый временно перекрыто. На место происшествия направлены экстренные службы.

Новая атака стала продолжением серии ударов по переправам через Днепр, соединяющим восточную и западную части Киева.

Накануне власти закрыли Южный мост — одну из важнейших транспортных артерий столицы — и ограничили движение по еще одной переправе после атак скоростных беспилотников с реактивными двигателями. Это привело к масштабным транспортным заторам: основные магистрали оказались перегружены, а многим пассажирам пришлось искать альтернативные маршруты или продолжать путь пешком.

Южный мост является одной из восьми переправ через Днепр в Киеве. По данным городских властей, с четверга по его вантовой конструкции неоднократно наносились удары.

В пятницу Кличко заявил, что в Киеве фактически приходится жить в условиях военного положения.