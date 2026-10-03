Северная Корея сообщила об успешном испытании стратегической ракеты средней дальности, в которой, по утверждению Пхеньяна, использованы технологии искусственного интеллекта. При этом никаких технических подробностей о работе системы власти КНДР не раскрыли.

Северная Корея объявила об испытании новой стратегической ракеты средней дальности, заявив, что при ее разработке были использованы технологии искусственного интеллекта. Официальное сообщение появилось спустя несколько часов после того, как Южная Корея сообщила о запуске баллистической ракеты, пролетевшей более 700 километров.

О новом вооружении рассказала Ким Ё Чжон — сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и одна из наиболее влиятельных фигур северокорейского руководства. По ее словам, ракета способна менять траекторию полета на малой высоте, а в ее систему управления внедрен искусственный интеллект.

При этом власти КНДР не пояснили, какие именно технологии искусственного интеллекта использовались и какие задачи они выполняют. Независимого подтверждения этих заявлений также не представлено.

Ким Ё Чжон заявила, что благодаря новым возможностям избежать удара такой ракеты невозможно. Она также утверждала, что, по оценке Ким Чен Ына, аналогичные технологии в ближайшие несколько лет не смогут создать другие государства.

Тема искусственного интеллекта в военной сфере в КНДР поднимается уже не впервые. В прошлом месяце Ким Чен Ын заявил о необходимости повысить уровень использования технологий ИИ в национальных системах вооружений.

Испытание прошло на фоне очередного обострения отношений между двумя Кореями. Несколькими днями ранее армия Южной Кореи потребовала от Пхеньяна извинений за взрыв в демилитаризованной зоне, в результате которого пострадали трое южнокорейских военнослужащих. Сеул возложил ответственность за инцидент на КНДР.

В ответ северокорейские власти отвергли свою причастность к произошедшему и вновь выступили с резкой критикой в адрес Южной Кореи, фактически поставив под сомнение перспективы возобновления диалога между двумя странами.

Таким образом, испытание новой ракеты сопровождалось не только громкими заявлениями о военных технологиях, но и новым витком напряженности на Корейском полуострове.