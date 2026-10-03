Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет запрещать экспорт дизельного топлива. Для Европы, в том числе Латвии, это снижает риск дополнительного роста цен на топливо, который мог возникнуть в случае ограничения американских поставок.

США отказались от идеи запретить экспорт дизельного топлива. Об этом заявил президент Дональд Трамп, отметив, что такой вариант «никогда всерьез не рассматривался», а решение европейских стран использовать часть стратегических запасов топлива назвал правильным.

По словам Трампа, Соединенные Штаты продолжат экспортировать дизельное топливо и не намерены вводить какие-либо ограничения.

«То, что сделала Европа, — это прекрасно. Я сам об этом просил. У Европы много дизельного топлива, и они внесут большой вклад, и мы тоже», — заявил президент США.

Для Латвии это означает, что один из факторов, который мог подтолкнуть цены на топливо вверх, пока не реализуется. США остаются одним из поставщиков нефтепродуктов на европейский рынок, поэтому возможный запрет на экспорт дизеля мог привести к сокращению предложения и дополнительному росту цен в Европе.

Хотя Латвия получает топливо из разных источников, американские поставки занимают заметную долю рынка. Поэтому сохранение экспорта из США снижает риск нового скачка цен, особенно на фоне продолжающейся напряженности на мировом энергетическом рынке.

При этом ситуация остается нестабильной. В пятницу страны G7 договорились в течение ближайших четырех месяцев выпустить на рынок 100 миллионов баррелей дизельного топлива и сырой нефти из стратегических резервов, чтобы компенсировать возможные перебои с поставками, вызванные войной с участием Ирана.

Еще две недели назад Трамп публично поддерживал идею временного запрета экспорта дизельного топлива, рассчитывая таким образом снизить цены для американских потребителей. Позже Белый дом продолжал заявлять, что рассматривает такой вариант, одновременно призывая европейские страны активнее использовать собственные стратегические запасы.

Теперь администрация США фактически отказалась от этой идеи, что уменьшает вероятность дополнительного давления на европейский рынок топлива.