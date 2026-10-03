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Второй пилот FlyDubai напал на капитана с топором в попытке захватить самолет 1 289

В мире
Дата публикации: 03.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: FlyDubai
ФОТО: Unsplash

Власти ОАЭ квалифицируют нападение второго пилота на капитана самолета FlyDubai как попытку террористического акта. По данным следствия, пилот использовал аварийный топор и пытался захватить управление лайнером.

Второй пилот самолета авиакомпании FlyDubai, выполнявшего рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, напал на капитана с аварийным топором, пытаясь захватить управление воздушным судном, сообщает ЛЕТА со ссылкой на DPA и агентство Emirates News Agency (WAM).

Компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов квалифицируют произошедшее как попытку террористического акта. Ранее аналогичную оценку инциденту дали власти Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что второй пилот находился под влиянием исламистской идеологии.

Аварийные топоры входят в обязательное оснащение пассажирских самолетов и предназначены для вскрытия панелей и других конструкций в чрезвычайных ситуациях.

Расследование продолжается. Следователи выясняют мотивы второго пилота, а также проверяют, были ли у него связи с другими лицами или организациями.

Инцидент произошел в среду на борту самолета, следовавшего из Дубая в Тель-Авив. Во время нападения лайнер резко потерял высоту.

Капитан воздушного судна — гражданин Индии — получил тяжелые ранения, однако сумел открыть дверь кабины пилотов. После этого пассажиры и члены экипажа обезвредили нападавшего, а самолет благополучно совершил аварийную посадку в саудовском Табуке.

На борту находились 182 человека.

По данным израильских источников, второй пилот является гражданином Омана. После инцидента его доставили в Объединенные Арабские Эмираты.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что ранее власти Омана запретили ему выполнять полеты из-за опасений относительно его радикальных взглядов.

Саудовский телеканал Al Arabiya также сообщает, что пилоту был запрещен доступ к полетам. По данным телеканала, во время пребывания в Сирии он подвергся влиянию экстремистской идеологии.

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#Израиль #авиация #ОАЭ #нападение
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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