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Из-за воздушной тревоги в Вильнюсском аэропорту было изменено расписание 12 рейсов 0 62

В мире
Дата публикации: 04.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Аэропорт

Из-за объявленного в субботу "Желтого" уровня воздушной опасности в аэропорту Вильнюса было изменено расписание 12 рейсов.

Как сообщили в компании Lietuvos oro uostai (LTOU, «Литовские аэропорты», один рейс был перенаправлен в Каунас, пассажиров доставили в Вильнюс на автобусе. Кроме того, был отменен рейс из Вильнюса в Варшаву и два рейса между Вильнюсом и Копенгагеном.

Еще восемь рейсов были задержаны.

«Пассажирам, чьи рейсы были задержаны или отменены, рекомендуется обращаться напрямую в свои авиакомпании для получения подробной информации», — говорится в заявлении компании.

По данным BNS, режим вероятной воздушной угрозы в Вильнюсском уезде и Укмярге в субботу продлился около 40 минут. По тревоге в небо были подняты истребители НАТО.

Глава Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас сказал, что объект не представлял опасности, не исключив при этом, что радары могли зафиксировать стаю птиц.

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#НАТО #аэропорт #авиация #безопасность #пассажиры #Вильнюс #угроза
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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