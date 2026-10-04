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Латвийский премьер-победитель Кулбергс озвучил послание России 3 1124

В мире
Дата публикации: 04.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс: "Вся Европа должна нас поддерживать!".

Андрис Кулбергс: "Вся Европа должна нас поддерживать!".

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс после парламентских выборов заявил, что восточный фланг НАТО сейчас «сильнее, чем когда-либо», и призвал другие европейские страны активнее поддерживать государства региона. Об этом он сказал в штабе своей партии «Объединенный список», передает LRT.

«Мы сильнее, чем когда-либо. Я думаю, что восточный фланг НАТО — страны Балтии, Финляндия, Польша и Румыния — показал, что мы вкладываем в оборону больше, чем почти кто-либо в Европе», — сказал Кулбергс, отвечая на вопрос журналиста, есть ли у него послание России после выборов.

По словам премьера, странам восточного фланга необходима поддержка остальной Европы, поскольку увеличение расходов на оборону требует в том числе привлечения заемных средств.

«Вся Европа должна нас поддерживать, поскольку сейчас мы финансируем оборону в том числе за счет заемных средств. Нам нужна сильная экономика, если мы хотим сохранить сильную границу Европейского союза», — заявил он.

Как сообщал bb.lv, партия «Объединенный список» во главе с Кулбергсом одержала сокрушительную победу на выборах в 15-й Сейм.

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#НАТО #финансы #Латвия #Европа #оборона #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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