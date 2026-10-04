Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что все посольства стран Европейского Союза продолжают работать в Киеве, несмотря на угрозы со стороны России. Об этом она заявила в комментарии украинскому порталу "Суспильному".

Матернова отреагировала на заявление Министерства иностранных дел России, которое призвало иностранцев, в частности персонал дипломатических миссий, покинуть Киев и пригрозило новыми массированными ударами по украинской столице.

По её словам, эти угрозы дипмиссиям со стороны России – проявление разочарования из-за отсутствия преимущества на поле боя.

"Мы остаемся в Киеве, и так же остаются все остальные посольства стран Европейского Союза. Мы находимся в тесном контакте. Поэтому мы здесь. Консультативная миссия ЕС остается, и посольства ЕС тоже. У нас 25 государств-членов имеют посольства в Киеве, и все они остаются. Россия уже несколько раз высказывала подобные угрозы, и, на мой взгляд, это признак разочарования из-за того, что им не удается добиться преимущества на поле боя", – сказала Матернова.

Посол также заверила, что, несмотря на угрозы России, ЕС не прекратит поддерживать Украину.

Как сообщал bb.lv, пять месяцев назад российская сторона направила всем аккредитованным дипмиссиям, включая посольство Латвии, ноту с призывом обеспечить эвакуацию сотрудников посольств в Киеве.

Послом Латвии в Украине сейчас является Андрей Пилдегович. Он занял этот пост в 2025 году, сменив Илгвара Кляву.