Президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью газете El Mundo, что Хельсинки не ожидает нападения со стороны России.

Политик обратил внимание, что сейчас некоторые люди ведут себя как алармисты и не отличают обсуждение сценариев развития событий с действительной угрозой, и попросил «всех быть немного более финнами» в этом вопросе.

"В Европе существует проблема с коммуникацией, поскольку некоторые лидеры смешивают два понятия. Одно дело - сценарий развития событий, и совсем другое - восприятие угрозы.

Ожидаем ли мы нападения со стороны России? Ответ - нет. У нас нет никаких доказательств этого. Однако есть люди, которые нагнетают панику и смешивают сценарии с восприятием угрозы.

Я призываю всех брать пример с финнов. У нас самая протяженная граница с Россией, и мы точно видим, что Россия собирается делать, а чего - нет", - заявил Стубб.

Напомним, в последнее время о том, что Россия собирается напасть на Европу в ближайшее время регулярно заявляют европейские политики.

Москва отрицает планы нападения на ЕС и обвиняет самих европейцев в подготовке нападения на Россию. Путин в четверг дал понять, что, в случае, атаки Европы на РФ, война быстро перейдет в ядерную фазу.

В Европе планы нападения на Россию опровергают.