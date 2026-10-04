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Ученые назвали главную причину смерти мужчин до 39 лет 0 605

В мире
Дата публикации: 04.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Похороны

Во всем мире автомобильные аварии остаются самой частой причиной гибели мужчин в возрасте от 10 до 39 лет.

Такой вывод сделала международная группа исследователей, изучившая сведения по 204 государствам в рамках проекта Global Burden of Disease за период с 1990 по 2023 год.

Статья вышла в The Lancet Public Health, а одним из ее авторов выступил профессор Василий Власов.

За прошедшие 33 года ситуация на дорогах в глобальном смысле улучшилась: число дорожных травм сократилось на 38,3%, а летальных исходов от них — на 32,3%. Тем не менее абсолютные показатели все еще внушают тревогу: только в 2023-м ДТП унесли жизни примерно 1,34 миллиона человек и привели к более чем 50 миллионам травм. У мужчин в возрасте 20–24 лет аварии стали причиной около 20,7% всех смертей — это приблизительно 98 тысяч случаев ежегодно.

«В долгосрочной перспективе безопасность на дорогах действительно улучшается, но очень неравномерно, — подчеркивает Василий Власов. — На последствия ДТП влияет состояние дорог, безопасность автомобилей, соблюдение правил и то, насколько быстро пострадавший получает медицинскую помощь».

В ряде государств сейчас активно внедряют подходы Vision Zero и Safe System. Их основная идея состоит в том, что человеческий фактор на дороге исключить невозможно, поэтому необходимо организовать всю систему так, чтобы даже ошибка не оборачивалась смертельным исходом.

Но общий положительный тренд вовсе не означает улучшения в каждой отдельной стране. За последние десять лет в шести государствах показатель смертности из-за ДТП, напротив, заметно вырос: в США — на 13,2%, а в Гане — на 48,5%. Как отмечают авторы, итог определяется тем, насколько последовательно власти внедряют полный набор мер, связанных с безопасностью. Ключевая задача на текущем этапе — сделать эффективные практики доступными для тех регионов, где риск погибнуть в аварии по-прежнему остается максимальным.

Дорожный травматизм давно считается одной из основных причин смерти молодых людей по всему миру, и мужская часть населения оказывается особенно уязвимой. Каждый год десятки миллионов человек получают ранения, причем многие из них приводят к инвалидности. Гибель молодых мужчин наносит урон и экономике — общество теряет людей в самом активном трудовом возрасте. Именно поэтому дорожную безопасность принято рассматривать не только как транспортный вопрос, но и как серьезную проблему общественного здравоохранения.

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#молодежь #травмы #смертность
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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