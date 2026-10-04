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В США прокомментировали первую за 200 лет казнь женщины 0 265

В мире
Дата публикации: 04.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Казнь

Случай 50-летней Кристы Пайк, выжившей после двух введений смертельной инъекции в штате Теннесси, является беспрецедентным для США. Об этом заявила бывшая судья Верховного суда штата Пенни Уайт.

Попытка казни состоялась 30 сентября в тюрьме «Ривербенд» в Нэшвилле. Женщине ввели две дозы препарата, однако они не остановили ее сердцебиение и дыхание: присутствовавшие журналисты слышали храп и стоны осужденной. Для проведения процедуры исполнителям пришлось использовать семь игл.

Защита ранее указывала на наличие у Пайк тромбоцитоза, при котором препарат может вызывать образование тромбов и дополнительные страдания.

Губернатор штата Билл Ли назвал произошедшее «беспрецедентным случаем», распорядился провести независимое расследование и приостановил исполнение всех смертных приговоров в Теннесси до конца 2026 года.

Криста Пайк была приговорена к смертной казни за жестокое убийство 19-летней Коллин Слеммер, совершенное в 1995 году. Она должна была стать первой женщиной, казненной в штате за более чем 200 лет.

В настоящее время осужденная находится в критическом состоянии в больнице, находясь без сознания и подключенной к аппарату ИВЛ.

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#США #здравоохранение #смертная казнь #женщина
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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