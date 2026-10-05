Смерть сотрудницы противочумного института в больнице Шелехова в России вызвала слухи о вспышке чумы, карантине и закрытии медучреждений. Официальные сообщения и информация, которая распространялась в соцсетях, расходились.

Откуда взялась версия о чуме

История началась вечером 1 октября. В Шелехове закрыли стационарное отделение районной больницы, расположенное в бывшем ковидном госпитале. Ограничения ввели из-за подозрения на «особо опасную инфекцию» у пациентки, которая позднее умерла. Поликлиника при этом продолжила принимать пациентов в обычном режиме.

В соцсетях и телеграм-каналах начали распространять версию, что женщина могла заразиться чумой на работе. Позднее глава Бурятии Алексей Цыденов написал о якобы выявленном в Иркутской области случае заболевания чумой, но затем сообщение отредактировали.

В публикациях также говорили о возможном разбитом контейнере с возбудителем инфекции. Официального подтверждения этой детали не было.

Что показали анализы?

4 октября Роспотребнадзор сообщил, что причиной смерти стала пневмония невыявленной этиологии, а не чума. Специалисты провели расширенные лабораторные исследования и не обнаружили в биоматериалах пациентки микроорганизмов, которые могли быть связаны с ее работой в противочумном институте.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутске и Шелеховском районе остается стабильной. По его словам, за прошедшие дни сотрудники противочумного института не обращались к врачам с новыми случаями заболевания.

Закрыли ли больницы на карантин?

В соцсетях также появились сообщения о карантине в нескольких больницах Иркутска, включая городские больницы № 1, 3 и 10, Ивано-Матренинскую детскую больницу и один из роддомов. В правительстве региона это опровергли: все медучреждения Иркутска продолжают работать в штатном режиме.

Журналисты проверили работу нескольких больниц и не обнаружили ограничений на прием пациентов. Ограничения коснулись только стационарного отделения Шелеховской районной больницы, которое закрыли в первые дни после смерти пациентки, - сообщает портал 66.ru.

Что не так с версией о чуме

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владимир Никифоров заявил, что версия о случайном заражении чумой в противочумном институте выглядит сомнительно. По его словам, с возбудителями первого класса патогенности работают в герметичных боксах и специальных защитных костюмах.

«Если бы погибшая девушка действительно случайно разбила пробирку с чумой, ничего страшного бы не случилось. На такие случаи существуют специальные протоколы безопасности: бокс изолируется и обрабатывается изнутри хлорамином, который уничтожает патогенные микроорганизмы. Люди, защищенные скафандрами, выходят оттуда живыми и здоровыми», — сказал он.

Эксперт также добавил, что при подозрении на чуму сотрудницу профильного института, вероятно, должны были лечить в специализированном стационаре, а не в обычной больнице. Кроме того, похожую клиническую картину могут вызывать и другие инфекции.