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Без меня в армии обойдутся... 0 228

В мире
Дата публикации: 05.10.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Бундесвер

Бундесвер

Резко возросло количество "отказников".

В Германии резко выросло число отказников от военной службы. По данным медиагруппы Funke, с января по конец августа 2026 года в Федеральное ведомство по делам семьи и гражданского общества поступило уже 12 102 заявления. Таким образом, число отказников уже сейчас более чем в три раза превышает показатель за весь 2025 год - тогда их было 3 879.

При этом ведомство сообщает о серьезных проблемах при обработке заявлений. По словам его представительницы, "наблюдается большое количество неправильно направленных заявлений", которые должны быть "возвращены без рассмотрения".

Причиной резкого роста числа отказников стала напряженная обстановка в сфере безопасности и закон о реформе призыва в бундесвер, вступивший в силу 1 января. Он предусматривает, что с 2026 года 18-летние юноши должны будут заполнить анкету, в которой им придется ответить на вопрос о готовности присоединиться к вооруженным силам ФРГ. Молодые люди имеют право заранее заявить об отказе от военной службы, - сообщает Deutsche Welle.

Обязательная служба, которая была приостановлена в 2011 году, вновь может быть частично введена решением бундестага. Так называемую "воинскую обязанность по необходимости" планируют задействовать, если достичь необходимого числа добровольцев не удастся. К 2035 году численность действующих военнослужащих должна вырасти с 186 000 до 260 000 человек.

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#молодежь #безопасность #Германия
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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