Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией на фоне расширения гибридных операций, заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Егер. При этом, по его оценке, сейчас нет признаков подготовки Россией крупномасштабного военного нападения на страну НАТО.

Как сообщает AFP, соответствующие заявления Егер сделал 5 октября во время публичных слушаний Парламентского контрольного органа Бундестага. Сам Бундестаг подтверждает, что на слушания были приглашены руководители BND, Федерального ведомства по охране конституции (BfV) и военной контрразведки.

«Теневая война» становится опаснее

По словам Егера, необъявленная «теневая война» России против Германии и ее союзников усиливается и приобретает «новое, значительно более опасное качество».

«Существует риск, что Германия может быть втянута в насильственный конфликт с Россией», — заявил глава BND.

По его оценке, ни одно другое государство сейчас не представляет для Германии столь непосредственной, комплексной и конкретной угрозы.

В качестве одного из эпизодов Егер упомянул августовский инцидент в аэропорту Лейпциг/Галле со снаряженным взрывчаткой беспилотником. Германия связывает произошедшее с Россией; при этом обстоятельства и основания такой атрибуции стали предметом отдельного парламентского запроса.

Москва обвинения Германии в шпионаже и диверсионной деятельности отвергает.

Отдельное предупреждение о странах Балтии

Одновременно Егер подчеркнул, что BND в настоящее время не видит признаков подготовки крупного российского нападения на государство — член НАТО.

Однако глава разведки допустил возможность российской военной активности более низкого уровня, особо упомянув в этом контексте страны Балтии.

Немецкие спецслужбы и ранее публично предупреждали об усилении гибридных угроз, включая диверсии, дезинформационные кампании, поджоги, беспилотники и вмешательство в работу инфраструктуры.

Глава BfV Синан Селен на нынешних слушаниях также заявил, что, по оценке ведомства, российские операции выходят далеко за рамки классического шпионажа и включают диверсии. Особое внимание, по его словам, уделяется оборонной промышленности и военной инфраструктуре.

Таким образом, предупреждение главы BND не означает, что немецкая разведка ожидает скорого полномасштабного нападения России на НАТО. Речь идет прежде всего об опасности дальнейшей эскалации гибридного противостояния и риске того, что отдельные операции могут привести к более серьезному конфликту.