Президентские выборы в Бразилии не завершились победой одного из кандидатов. По итогам первого тура ни один претендент не набрал необходимого большинства голосов, поэтому судьба президентского поста решится во втором туре, где встретятся Флавиу Болсонару и действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва.

Бразилия готовится ко второму туру президентских выборов. По итогам голосования ни одному из 12 кандидатов не удалось заручиться поддержкой более половины избирателей, поэтому борьба за высший государственный пост продолжится 25 октября.

В решающий тур вышли правый кандидат Флавиу Болсонару и действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва. Согласно предварительным результатам, Болсонару набрал около 47% голосов, а Лула — 45%.

Для победы на президентских выборах в Бразилии кандидат должен получить абсолютное большинство голосов. Если этого не происходит, проводится второй тур между двумя лидерами первого этапа.

Правом голоса в стране обладают почти 159 миллионов человек, поэтому выборы в крупнейшей экономике Латинской Америки считаются одними из самых значимых политических событий региона.

Предвыборная кампания проходила на фоне острых дискуссий о борьбе с преступностью, роли государства в экономике, независимости Верховного суда и внешней политике, включая отношения с США.

После объявления предварительных итогов Флавиу Болсонару заявил, что его результат свидетельствует о снижении поддержки Партии трудящихся. Лула, в свою очередь, объявил о начале кампании перед вторым туром и выразил уверенность в своей победе.

Кандидаты предлагают избирателям разные подходы к развитию страны. Болсонару выступает за сокращение роли государства в экономике, уменьшение государственных расходов и ужесточение политики в сфере безопасности. Лула, напротив, намерен сохранить курс на социальные программы, государственные инвестиции и активное участие государства в экономике.

Луису Инасиу Луле да Силве сейчас 80 лет. Он занимает пост президента с 2023 года и ранее уже возглавлял страну в 2003–2010 годах. Его соперник, 45-летний Флавиу Болсонару, является сенатором с 2019 года и сыном бывшего президента Жаира Болсонару.

Одновременно с президентскими выборами в Бразилии прошли выборы двух третей состава Сената, всех депутатов Палаты депутатов, губернаторов штатов и региональных законодательных собраний. По итогам голосования сенатором также была избрана Мишелли Болсонару — супруга бывшего президента Жаира Болсонару и мачеха кандидата в президенты Флавиу Болсонару.

Теперь исход президентской гонки определит второй тур, который состоится 25 октября. Победитель вступит в должность 5 января.