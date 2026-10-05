Эстония начала серьезную перестройку своей системы обороны: основные боевые подразделения перемещаются ближе к российской границе, строятся новые военные объекты, а армия получает дальнобойное оружие, позволяющее в случае нападения поражать цели на территории России на расстоянии до 300 километров.

Как пишет Financial Times, Таллин переходит от прежней модели сдерживания и постепенного изматывания противника к концепции «активной обороны». Ее принцип заключается в том, чтобы не отдавать противнику территорию даже на начальном этапе возможного конфликта.

«Мы должны начинать с границы и побеждать уже в первых боях», — объяснил командир 1-й бригады Сил обороны Эстонии полковник Тармо Кундла.

Из Тапа — ближе к российской границе

Одно из наиболее заметных изменений — постоянная передислокация 1-й бригады из Тапа в Йыхви, расположенный примерно в 50 километрах от границы с Россией. Для военнослужащих там создается новая инфраструктура.

Одновременно военный объект строится непосредственно в Нарве. Постоянно там смогут находиться около 200 военнослужащих, а в случае кризиса численность размещенных сил можно будет увеличить примерно до тысячи человек.

Эстонские военные особенно внимательно рассматривают сценарий ограниченной операции против приграничной территории. По их оценке, целью подобной акции мог бы стать не захват всей страны, а проверка готовности НАТО выполнить обязательства по коллективной обороне.

Одним из наиболее чувствительных мест в таком сценарии считается Нарва — приграничный город с преимущественно русскоязычным населением.

«Сдерживание не работает»

При этом эстонская разведка, согласно FT, не считает полномасштабную войну России с НАТО вероятной в ближайшие два года. Опасения связаны прежде всего с более отдаленной перспективой и возможностью ограниченной военной провокации.

Высокопоставленный представитель эстонской военной разведки заявил газете, что ближайшие один-четыре года станут критическим периодом для стран Балтии.

В Министерстве обороны Эстонии объясняют новую концепцию необходимостью сделать потенциальную агрессию настолько рискованной, чтобы противник отказался от нее еще до начала боевых действий. Главная цель — не допустить переноса разрушений войны на эстонскую территорию.

Удары на сотни километров

Меняется не только размещение войск, но и характер закупаемого вооружения.

По данным FT, за последний год Эстония заключила контракты на приобретение девяти американских пусковых установок HIMARS, в том числе ракет семейства ATACMS с дальностью до 300 километров, а также девяти южнокорейских систем Chunmoo сопоставимой дальности.

Один из эстонских офицеров обратил внимание журналистов на географию: от Эстонии до Санкт-Петербурга — около 260 километров.

Новая доктрина предполагает, что в случае нападения эстонские силы должны будут не только вести бой непосредственно на границе, но и с первых суток поражать военные цели глубоко в тылу противника.

Почему прежний план сочли недостаточным

После аннексии Крыма Россией в 2014 году оборонная концепция Эстонии во многом строилась на другом сценарии.

В случае вторжения предполагалось быстро мобилизовать резервистов, использовать лесистую и болотистую местность и вести маневренную оборону, нанося наступающим силам максимальные потери до прибытия крупных подразделений союзников по НАТО.

Война в Украине заставила эстонских военных пересмотреть этот подход.

По их оценке, российская армия продемонстрировала готовность нести большие потери и продолжать удерживать занятую территорию даже после масштабных разрушений. Для небольшой Эстонии ставка на последующее освобождение потерянных районов поэтому считается слишком рискованной.

Теперь принцип меняется: не отступать в глубину страны, а строить оборону максимально близко к границе.

Огромный резерв при небольшой постоянной армии

У Эстонии сравнительно небольшие регулярные вооруженные силы — около 4200 военнослужащих. Однако страна располагает крупным подготовленным резервом.

FT приводит оценку до 230 тысяч подготовленных резервистов. В случае войны или непосредственной угрозы около 39 500 резервистов повышенной готовности должны быстро прибыть в заранее определенные подразделения, с которыми они проходили подготовку. Еще около 40 тысяч подготовленных резервистов могут использоваться для дополнительного развертывания.

Одновременно Эстония резко увеличивает расходы на оборону. Согласно приведенным газетой официальным данным, в этом году они выросли на 42% — до 2,4 млрд евро, или примерно 5,4% ВВП.

Британцы привезли оружие большой дальности

Большую роль в новой системе должны играть союзники по НАТО.

Великобритания намерена к апрелю увеличить свое военное присутствие в Эстонии примерно с 800 до 1200 военнослужащих.

Во время учений Spring Storm британские подразделения также использовали ударные беспилотники Nyan. По информации FT, их дальность достигает примерно 300 километров. Таким образом, в случае конфликта в радиусе действия подобного вооружения оказываются многие военные объекты на северо-западе России.

«Теперь мы боимся окончания войны»

Однако главный фактор, от которого, по мнению эстонских военных и разведчиков, зависит уровень угрозы странам Балтии, — дальнейшее развитие войны в Украине.

Пока боевые действия продолжаются, значительная часть российских сухопутных сил остается связанной украинским фронтом. Если же будет заключено перемирие или мирное соглашение, НАТО придется учитывать возможность переброски десятков тысяч российских военнослужащих на другие направления.

Кроме того, Россия сохранит значительно расширенную за годы войны оборонную промышленность.

Именно поэтому один из представителей эстонской разведки сформулировал изменение восприятия угрозы особенно жестко:

«Мы боялись войны [в Украине]. Теперь мы боимся окончания войны».

Именно период после возможного прекращения боевых действий в Украине в Таллине рассматривают как момент, когда военная угроза для стран Балтии потенциально может существенно возрасти.