Эстония начала реализацию новой стратегии «активной обороны», предусматривающей постоянное размещение войск ближе к российской границе и усиление дальнобойных возможностей армии. При этом эстонское военное руководство не считает полномасштабную войну России с НАТО вероятной в ближайшие два года, но готовится к возможным угрозам.

Эстония приступила к масштабной перестройке своей оборонной стратегии, предусматривающей постоянное размещение боевых подразделений ближе к российской границе. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на представителей вооруженных сил, разведки и Министерства обороны страны.

По данным издания, новая концепция получила название «активная оборона». Она предполагает, что в случае нападения эстонские силы будут действовать с первых минут конфликта, не отступая вглубь территории страны.

Одним из ключевых изменений станет постоянная передислокация 1-й бригады Сил обороны Эстонии из Тапа в Йыхви — город, расположенный примерно в 50 километрах от российской границы. Кроме того, в Нарве строится новый военный объект, который в случае кризиса сможет принять до тысячи военнослужащих.

«Мы должны начинать от самой границы и побеждать уже в первых боях», — заявил командир 1-й бригады полковник Тармо Кундла.

Одновременно Эстония усиливает свои ударные возможности. По информации Financial Times, страна закупает американские ракетные системы HIMARS и южнокорейские Chunmoo, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров. Расходы на оборону в этом году должны увеличиться до 2,4 млрд евро, что соответствует около 5,4% ВВП.

Несмотря на усиление армии, эстонские военные не считают, что Россия готовится к полномасштабной войне против НАТО в ближайшие два года. Вместе с тем они допускают, что Москва может попытаться провести ограниченную военную операцию, чтобы проверить готовность альянса к коллективной обороне.

Это означает, что Таллин делает ставку не только на силы НАТО, но и на собственную способность быстро реагировать на возможные угрозы у государственной границы.

В мае правительство Эстонии официально включило понятие «активной обороны» в обновленную концепцию национальной безопасности. С тех пор, как отмечает издание, вооруженные силы страны начали последовательную перегруппировку подразделений и развитие новой приграничной инфраструктуры.

При этом Москва неоднократно отрицала заявления о намерении атаковать государства — члены НАТО.