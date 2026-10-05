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Глава разведки Германии: война в Украине вступает в опасную фазу 1 871

В мире
Дата публикации: 05.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: украинский летчик
ФОТО: пресс-фото

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Егер заявил, что война России против Украины вступает в "новую и чрезвычайно опасную фазу". По его словам, Москве этой зимой может потребоваться усилить военное давление, чтобы добиться ощутимых результатов. Об этом сообщает Politico.

Егер считает, что Владимир Путин сталкивается с растущим внутренним давлением. Россия расходует значительные ресурсы на ведение войны и испытывает экономическое давление, поэтому российскому руководству необходимо демонстрировать успехи, которые могли бы оправдать понесенные потери.

"Он должен продемонстрировать успех в Украине, который, с точки зрения России, оправдает те огромные жертвы, принесенные до сих пор", - заявил глава BND.

Егер также предупредил, что этой зимой Россия может нанести по Украине более масштабные и жестокие удары, чем прежде. При этом глава немецкой разведки не видит признаков подготовки крупномасштабного нападения России на страны НАТО.

В то же время он не исключил проведения Москвой отдельных операций меньшего масштаба, включая действия по сценарию "маленьких зеленых человечков", который использовался Россией в Крыму в 2014 году.

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#Украина #разведка #безопасность #прогноз #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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