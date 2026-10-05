На Куршской косе может обитать до 100 енотов — инвазивного вида, который представляет угрозу для местной фауны. Власти Литвы готовят план по сокращению популяции, а отлов животных может начаться уже следующей весной.

На Куршской косе продолжается учет и мониторинг енотов (Procyon lotor), численность которых, по оценкам специалистов, уже достигла 50–100 особей. Полученные данные станут основой для плана по управлению популяцией этого инвазивного вида. Об этом сообщает tv3.lv со ссылкой на LRT.

Наблюдение за животными ведут сотрудники Зоологического музея имени Тадаса Иванаускаса с помощью фотоловушек, установленных в разных частях Куршской косы. Исследователи изучают места обитания енотов, их рацион и распространение.

«Здесь одна семья, в другом месте — еще одна. Кажется, что их действительно довольно много, но назвать точное число сложно. Думаю, их может быть от 50 до 100 особей», — рассказал сотрудник музея Саулюс Румбутис.

Еноты ведут преимущественно ночной образ жизни. Днем они прячутся в крупных дуплах и полостях старых сосен, а с наступлением темноты выходят на поиски пищи.

Наибольшая концентрация животных зафиксирована в районе Юодкранте. По словам специалистов, всеядные еноты предпочитают держаться рядом с населенными пунктами, где легче найти корм.

Они питаются моллюсками, разоряют птичьи гнезда, поедают яйца и птенцов, а также охотно используют пищевые отходы, оставленные людьми.

В отличие от материковой части Литвы, где у енотов есть естественные враги, прежде всего волки, на Куршской косе их численность практически ничем не ограничивается. Чаще всего животные гибнут лишь под колесами автомобилей.

По словам ученых, именно отсутствие естественного контроля позволяет популяции быстро увеличиваться. Самки обычно приносят по три-пять детенышей, а сами еноты хорошо плавают, лазают по деревьям и легко приспосабливаются к новым условиям.

В Министерстве окружающей среды Литвы считают, что без вмешательства ситуация будет только ухудшаться. Поэтому сейчас разрабатывается программа по сокращению численности животных.

Предполагается, что уже следующей весной енотов начнут отлавливать с помощью специальных ловушек, а также проводить их отстрел.

При этом специалисты отмечают необычную особенность животных: благодаря очень ловким передним лапам еноты способны самостоятельно открывать некоторые виды ловушек, если они недостаточно надежно сконструированы.

По одной из версий, популяция на Куршской косе появилась после того, как кто-то выпустил на волю животных, ранее содержавшихся в неволе.

Проблема инвазивных видов актуальна и для Латвии. Ранее енот был обнаружен и отловлен на территории страны. Государственная лесная служба призывает жителей сообщать о встречах с енотами и другими нехарактерными для латвийской природы животными.

История с енотами на Куршской косе показывает, насколько быстро инвазивные виды могут изменить природные экосистемы, если их распространение не контролировать.