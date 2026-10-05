Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, официально включающий Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) и Ид аль-Адха (Курбан-байрам) в число праздников, признанных законодательством штата. Калифорния стала вторым штатом США после Вашингтона, признавшим оба праздника на уровне штата.

Новый закон AB 2017 призван облегчить соблюдение религиозных традиций более чем миллиону мусульман, живущих в Калифорнии. Учащиеся смогут отсутствовать на занятиях по уважительной причине без академических санкций, а имеющие соответствующее право государственные и школьные служащие — использовать накопленные праздничные часы или личный отпуск. Школы и колледжи также смогут закрываться в эти дни, если это предусмотрено договоренностями на местном уровне.

При этом автоматического дополнительного оплачиваемого выходного для всех госслужащих закон не вводит. Он также не обязывает закрывать предприятия, школы по всему штату или суды.

Решение вызвало политические споры. Некоторые представители Республиканской партии обвинили Ньюсома в том, что он уделил мусульманским праздникам особое внимание на фоне разговоров о его возможных президентских амбициях в 2028 году. В частности, председатель направления по взаимодействию с еврейской общиной Республиканской партии Калифорнии Элизабет Баркохана раскритиковала решение в комментарии JNS.

Однако утверждение, что власти Калифорнии предоставили привилегии исключительно мусульманским праздникам, было бы некорректным. 30 сентября Ньюсом подписал также AB 395, касающийся Рош ха-Шана, Йом-Кипура, Песаха и праздников других религий. Закон предусматривает меры, позволяющие избегать конфликтов между важными государственными или учебными мероприятиями и религиозными датами. Факт подписания AB 395 подтверждает официальный сайт губернатора Калифорнии.