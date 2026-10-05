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«Масяня» довела до приговора: за что ее создателю дали в России четыре года тюрьмы 0 132

В мире
Дата публикации: 05.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Олег Куваев и Масяна

В России создателя и режиссера анимационного сериала «Масяня» Олега Куваева заочно приговорили к четырем годам и одному месяцу лишения свободы.

Как сообщает BBC и независимое издание «Медиазона», Куваеву предъявили обвинения по статьям российского Уголовного кодекса о публичных призывах к деятельности против безопасности государства, а также об уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента».

Уголовное дело было возбуждено в связи со 169-й серией «Масяни». В этом эпизоде главный персонаж призывал российских военнослужащих сдаваться.

По данным «Медиазоны», в ходе процесса суд допросил эксперта Министерства юстиции России Владислава Иванова, а также двух «случайных пользователей интернета» — Никиту Сотникова и Никиту Грищенко.

Они рассказали, что видели ставшую основанием для обвинения серию «Масяни», и выразили возмущение тем, что в ней высмеивается российская армия. По их мнению, содержание эпизода могло побудить зрителей встать на сторону Украины.

Анимационный сериал «Масяня» выходит с 2001 года. К настоящему времени у него девять сезонов.

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#Украина #свобода слова #судебный процесс #Россия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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