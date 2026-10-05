Европейская мусульманская лига выражает глубокую обеспокоенность в связи с недавними инцидентами в Литве, направленными против мусульманской общины и ее религиозных символов.

В заявлении, опубликованном в минувшие выходные, организация упоминает два инцидента.

Один из них произошел в Вильнюсе, где, предположительно, была публично сожжена священная книга мусульман - Коран. Другой инцидент зафиксирован в Каунасе: во время богослужения к мечети в парке Рамибес подъехали байкеры, которые демонстрировали свиную голову, громко включали музыку и шумели двигателями мотоциклов.

Лига приветствует реакцию литовских властей на эти инциденты, включая предупреждение Департамента государственной безопасности о росте разжигания ненависти к мусульманам в публичном пространстве, а также заявление президента Гитанаса Науседы о том, что эти случаи могут быть не единичными, а спланированными провокациями.

«Когда власти принимают меры для защиты религиозной свободы, они защищают не только одну общину, но и фундаментальные ценности всего общества», — заявил председатель организации Альфредо Майолезе.

В заявлении подчеркивается, что борьбу с исламофобией не следует путать с ограничением дискуссий, приемлемых в демократических государствах. Однако вопросы иммиграции, интеграции и безопасности, по мнению организации, не должны превращаться в инструменты запугивания, унижения или разжигания ненависти.

Европейская мусульманская лига — неправительственная организация, основанная в 2010 году в Италии. Ее главная цель — представление ислама как религии мира, уважения и сосуществования, содействие межкультурному и межрелигиозному диалогу, а также предотвращение конфликтов на религиозной почве.

В субботу в Вильнюсе прошли акции протеста против миграционной политики Литвы: несколько сотен человек протестовали «против массовой иммиграции» на площади Винцаса Кудирки, в то время как на другой стороне улицы более ста человек организовали контрпротест, выразив несогласие с этой акцией.

По данным Департамента миграции, в сентябре виды на жительство в Литве были у 226 999 иностранцев. Большинство из них — граждане Украины (80,3 тыс.), Беларуси (47,8 тыс.), России (13,2 тыс.), Узбекистана (12,6 тыс.) и Индии (9,4 тыс.).