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НАТО разрабатывает стратегию быстрой победы в случае нападения России - Bloomberg 6 255

В мире
Дата публикации: 05.10.2026
УНИАН
Изображение к статье: встреча США - НАТО
ФОТО: пресс-фото

В НАТО работают над стратегией сдерживания любого потенциального вторжения России. Но на случай российского нападения разрабатывается сценарий достижения быстрой победы.

Об этом сообщает Bloomberg после ознакомления с документом под названием "Теория победы". Издание получило доступ к несекретной части документа.

Этот документ будет представлен верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем 12 октября в Польше на фоне повышенной напряженности между Альянсом и Россией.

Как отмечают осведомленные высокопоставленные чиновники и дипломаты, цель этого документа – прояснить, как Альянс справился бы с вероятным вторжением на свою территорию. В последнее время появилось много сообщений о том, что Россия рассматривает такие действия.

В то же время недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что нет никаких признаков подготовки Россией нападения в традиционном виде на Альянс, но Европа должна быть готова к длительным гибридным атакам.

Пресс-секретарь Гринкевича полковник Мартин О’Доннелл отказался обсуждать детали плана, но отметил, что Альянс является "исключительно оборонительным".

"Теория победы Верховного главнокомандующего Объединёнными силами в Европе проста: поддерживать превосходство НАТО. Учитывая нестабильную и сложную глобальную обстановку в сфере безопасности, нам сейчас необходимо создать условия для сдерживания агрессии и, если понадобится, одержать победу в случае нападения", – подчеркнул О’Доннелл.

Эта инициатива призвана успокоить общественность относительно готовности НАТО, одновременно демонстрируя более конкретную картину того, что стоит за увеличением расходов на оборону.

Кроме того, по данным источников, документ призван продемонстрировать союзникам, как НАТО интегрирует традиционные виды вооружения с новыми возможностями, возникшими после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. А также цель заключается в том, чтобы побудить союзников к более значительным инвестициям в оборонную отрасль и к более качественной подготовке.

В стратегии делается акцент на оборонном характере НАТО и на необходимости избегать непреднамеренных провокаций. Одновременно в рамках сдерживания упоминается необходимость коллективного противодействия гибридным угрозам – агрессивным действиям, не выходящим за установленные рамки для возникновения конфликта.

В стратегии говорится, что благодаря демонстрации готовности НАТО стремится к тому, чтобы противник пришел к выводу, что не сможет одержать победу.

Впрочем, если НАТО подвергнется нападению, Альянс будет блокировать вторжение с помощью сочетания сухопутных войск и других средств в рамках Инициативы сдерживания на восточном фланге НАТО. Соответствующая концепция предусматривает применение недорогих дронов, систем с минимальным экипажем и средств наведения под управлением искусственного интеллекта.

Обретя свободу маневра, дальнейшие действия предусматривают попытку уничтожения систем вражеского командования и управления с целью быстрого и сокрушительного разгрома российских войск.

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#НАТО #искусственный интеллект #безопасность #оборона #стратегия #нападение #Россия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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