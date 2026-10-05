Партия зеленых Великобритании приняла резолюцию, в которой сионизм назван формой расизма. Решение вызвало резкую критику со стороны правительства Израиля, британских еврейских организаций и правящей Лейбористской партии.

Партия зеленых Великобритании на ежегодном съезде поддержала резолюцию, в которой сионизм предлагается рассматривать как форму расизма. Документ был принят большинством голосов делегатов и сразу вызвал широкий общественный и политический резонанс.

За инициативу проголосовали 1022 участника съезда, против высказались 813. В принятом документе говорится, что к сионизму следует относиться «так же, как к любой другой форме расизма». Кроме того, партия заявила о поддержке идеи создания единого демократического палестинского государства на территории исторической Палестины.

По словам представителей партии, обсуждение этого вопроса велось продолжительное время и сопровождалось активными внутренними дискуссиями.

Решение вызвало немедленную реакцию Израиля. Министерство иностранных дел страны назвало документ «недвусмысленно антисемитским», а глава внешнеполитического ведомства Гидеон Саар объявил о запрете на въезд в Израиль лидеру британских зеленых Заку Полански.

Президент Израиля Ицхак Герцог также резко раскритиковал решение партии. Он заявил, что сионизм является национально-освободительным движением еврейского народа и лежит в основе права евреев на собственное государство.

Критика прозвучала и внутри Великобритании. Министр по делам женщин и равноправия Бриджит Филлипсон, представляющая правящую Лейбористскую партию, заявила, что подобная позиция фактически ставит под сомнение право Израиля на существование и оскорбляет многих британских евреев.

С аналогичным заявлением выступили крупнейшие еврейские организации страны — Board of Deputies, Community Security Trust и Jewish Leadership Council. Они подчеркнули, что считают принятое решение беспрецедентным для крупной британской политической партии и выразили обеспокоенность его возможными последствиями для безопасности еврейской общины.

Партия зеленых сейчас представлена пятью депутатами в Палате общин, однако в последние годы укрепила позиции на местных выборах и стала привлекать часть избирателей, недовольных политикой правительства в отношении войны между Израилем и ХАМАС.

При этом вопрос вызвал разногласия и внутри самой партии. По данным AFP, как минимум трое из пяти депутатов Палаты общин от Партии зеленых выступали против принятия этой резолюции.

Решение съезда, вероятно, станет одной из наиболее обсуждаемых тем британской политики в ближайшее время, поскольку оно уже вызвало международную реакцию и усилило дискуссию вокруг конфликта на Ближнем Востоке.