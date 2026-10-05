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Пилоту flydubai может грозить смертная казнь в ОАЭ 0 263

В мире
Дата публикации: 05.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пилот-террорист

Оманскому пилоту Хамаму аль-Хаммами, которого подозревают в попытке захватить самолет flydubai по пути в Израиль, может грозить смертная казнь в ОАЭ. Об этом сообщают израильские и зарубежные СМИ со ссылкой на источники в Эмиратах. Официально прокуратура ОАЭ пока не объявляла, какое наказание намерена требовать.

Израильское издание Ynet ссылается на высокопоставленный источник в Абу-Даби. Он не исключил, что после завершения расследования аль-Хаммами может быть приговорен к смертной казни. Пояснил источник это тем, что власти рассматривают произошедшее как крайне тяжкое преступление, несмотря на то что пассажиры не погибли.

The Times также сообщила, что прокуратура Эмиратов рассматривает возможность добиваться высшей меры наказания.

На момент выхода новости власти ОАЭ официально подтвердили только то, что произошедшее на рейсе FZ1073 расследуется как террористический акт. По состоянию на день 5 октября формальные обвинения аль-Хаммами еще не были предъявлены. Он находится под стражей в Эмиратах после того, как его передали туда из Саудовской Аравии.

Следствие считает, что 29-летний второй пилот заранее искал авиакомпанию, выполняющую рейсы в Тель-Авив, и планировал использовать пассажирский самолет для атаки в Израиле. Среди предполагаемых целей назывались аэропорт Бен-Гурион и башни Азриэли в Тель-Авиве. Следователи также выясняют, действовал ли он самостоятельно и были ли у него связи с террористическими организациями.

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#Израиль #прокуратура #смертная казнь #ОАЭ
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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