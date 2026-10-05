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Польша и Румыния отказались помочь Киеву с экспортом зерна 0 121

В мире
Дата публикации: 05.10.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: погрузка зерна

В Минсельхозе Украины отмечают, что зерно и масличные культуры скапливаются, а фермеры остаются без денежных средств, необходимых для посева озимых культур, чтобы собрать урожай в следующем году.

Украине нужна помощь в вывозе миллионов тонн зерна на экспорт на фоне фактической блокады Черного моря из-за продолжающихся атак ВС РФ на порты и суда, а также 1,1 млрд евро для покрытия возросших транспортных расходов. Без этих мер испытывающие финансовые затруднения фермеры не смогут приступить к посевам на следующий сезон, что еще больше усугубит проблему, сообщило в воскресенье, 4 октября, издание Politico.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий на этой неделе посетил с визитом Брюссель, чтобы обсудить с коллегами из ЕС вопрос экспорта зерна через Европу вместо Черного моря. "Ситуация крайне, крайне критическая", - прокомментировал он происходящее.

Между тем две страны, в наибольшей степени располагающие инфраструктурой для увеличения пропускной способности, - Польша и Румыния - заявили, что ничего не будут делать, чтобы помочь Киеву, отметило Politico.

В Румынии и Польше отказали в помощи

В Минсельхозе Румынии заявили, что интересы фермеров этой страны "остаются приоритетом". Избыток украинского зерна в сочетании с низким уровнем воды в Дунае перегружает порты, мешая румынским фермерам продавать свою продукцию, указали в Бухаресте.

Министерство инфраструктуры Польши "не планирует вводить какие-либо изменения, направленные на увеличение транзита украинской сельскохозяйственной продукции", - заявили в пресс-службе.

Politico: Последствия будут ощущаться за пределами Европы

Тем временем Высоцкий заявил, что собранные зерно и масличные культуры скапливаются, а фермеры остаются без денежных средств, необходимых для посева озимых культур, чтобы собрать урожай в следующем году. "Если ситуация останется такой до весны, это может привести к сокращению посевных площадей даже на 35-40%", - указал украинский министр.

Последствия будут ощущаться за пределами Европы, пишет Politico далее. Сокращение экспорта может отразиться на более 17% мирового объема торговли зерном. В настоящее время менее половины украинского экспорта может быть отправлено по европейским железнодорожным, автомобильным и речным маршрутам, заявил Высоцкий. Если блокада сохранится, в этом году в Украине может застрять до 35 миллионов тонн груза.

Киев предложил расширить "линии солидарности"

Ранее Украина обратилась к Еврокомиссии с просьбой выделить 1,1 млрд евро на компенсацию дополнительных расходов по транспортировке до 22 млн тонн аграрной продукции через территорию ЕС, сообщил DW Высоцкий. По расчетам украинской стороны, дополнительные логистические расходы могут достигать 50 евро на тонну.

Киев предлагает расширить так называемые "линии солидарности" - альтернативные маршруты транспортировки украинской продукции через ЕС - не только через соседние государства, но и дальше, в частности, в порты Германии и Нидерландов. Однако такие маршруты значительно увеличивают стоимость доставки, которую украинские фермеры не могут оплатить без существенных убытков.

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#сельское хозяйство #Украина #Европа #транспорт #зерно #фермеры #экономика #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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