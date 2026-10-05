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После подозрительного инцидента США вывели стратегические бомбардировщики с базы в Великобритании 0 483

В мире
Дата публикации: 05.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: B-1
ФОТО: Unsplash

Пентагон подтвердил, что все американские стратегические бомбардировщики B-1 покинули британскую авиабазу Фэрфорд. Решение было объявлено спустя неделю после подозрительного инцидента, из-за которого в районе базы проводилась масштабная полицейская операция.

США вывели все стратегические бомбардировщики B-1 с базы Королевских военно-воздушных сил Фэрфорд на юго-западе Великобритании. Об этом официально сообщил Пентагон, подтвердив появившуюся ранее информацию о перебазировании самолетов.

В американском военном ведомстве уточнили, что все самолеты уже вернулись на свои постоянные базы в США. При этом в Пентагоне отметили, что не сообщали о перемещении авиации в режиме реального времени по соображениям оперативной безопасности.

Перебазирование произошло вскоре после подозрительного инцидента возле авиабазы. На прошлой неделе полиция начала масштабную операцию после сообщения местного фермера о группе мужчин, которые вели подозрительную деятельность возле объекта.

Из-за потенциальной угрозы власти эвакуировали жителей 85 домов, расположенных рядом с базой. На первоначальном этапе рассматривались различные версии произошедшего — от возможной террористической угрозы до попытки кражи топлива на фоне высоких цен на энергоносители.

Позже следователи сообщили, что взрывчатых веществ в обнаруженных фургонах найдено не было. По информации британской контртеррористической полиции, внутри автомобилей обнаружили лишь некоторое количество бензина.

В рамках расследования были задержаны пять жителей Лондона в возрасте около 20 лет. Позже всех их освободили под залог до завершения следственных действий. Это решение вызвало недовольство американской стороны.

Одновременно посольство Ирана в Великобритании отвергло любые предположения о возможной причастности Тегерана к произошедшему.

После инцидента меры безопасности на авиабазе были усилены.

База Фэрфорд имеет особое значение для американских Военно-воздушных сил. С марта Великобритания разрешила США использовать ее для отдельных оборонительных операций, связанных с Ираном. Именно отсюда в последние месяцы регулярно выполняли полеты стратегические бомбардировщики B-1 и другие американские военные самолеты.

Фэрфорд остается единственной авиабазой на территории материковой Великобритании, которую США используют для размещения подобных самолетов.

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#Иран #США #терроризм #авиация #Великобритания #безопасность #следствие #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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