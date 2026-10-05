Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о проведении досрочных парламентских выборов 29 ноября. Решение принято после того, как парламент отклонил правительственные законопроекты по преодолению жилищного кризиса, а правительство окончательно лишилось устойчивой поддержки большинства.

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о проведении досрочных парламентских выборов, которые состоятся 29 ноября. О своем решении глава правительства сообщил в телеобращении в понедельник утром.

Поводом для этого стал провал двух ключевых законопроектов, направленных на решение жилищного кризиса. В пятницу парламент отклонил обе инициативы правительства, что стало очередным свидетельством отсутствия у кабинета стабильного большинства.

Решающими оказались голоса каталонской партии Junts per Catalunya («Вместе за Каталонию»), которая ранее поддерживала правительство Санчеса, но около года назад перешла в оппозицию.

Против законопроектов также выступили крупнейшая оппозиционная Народная партия (PP) и национал-консервативная партия Vox.

После утраты поддержки бывших союзников правительство меньшинства все чаще сталкивалось с трудностями при проведении своих инициатив через парламент. В результате работа кабинета оказалась серьезно осложнена.

Политический кризис совпал с ростом общественного недовольства ситуацией на рынке жилья. В последние дни в различных городах Испании прошли массовые акции протеста, участники которых требовали от властей принять меры для сдерживания роста цен на аренду и недвижимость.

Досрочные выборы станут серьезным политическим испытанием для Санчеса. Согласно последним опросам общественного мнения, крупнейшая оппозиционная Народная партия и партия Vox могут получить устойчивое большинство в новом составе парламента.

Дополнительное давление на правительство оказывают коррупционные скандалы вокруг представителей правящей коалиции, а также сохраняющиеся проблемы, связанные с миграционной ситуацией в испанском анклаве Сеута.

Предыдущие парламентские выборы в Испании состоялись в июле 2023 года. Очередное голосование должно было пройти летом следующего года, однако теперь избиратели отправятся на участки почти на восемь месяцев раньше.